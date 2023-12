Echo Show 8 (2023): la pantalla para todos de Amazon sigue siendo un sólido compañero

Valoración: Echo Show 8 (3ª gen)

Pocas cosas hay más populares que los altavoces Echo de Amazon. ‘Los Alexa’, como mucha gente se refiere a ellos de manera coloquial, están en cada vez más casas. Y también, cada vez más, los usuarios optan por un modelo con pantalla.

Uno de esos modelos es el Amazon Echo Show 8, un altavoz inteligente con display de 8 pulgadas incluido que permite las funciones habituales de las versiones clásicas y algunos añadidos interesantes gracias a su pantalla.

En 20bits hemos probado la actualización de este dispositivo, que ya va por su tercera generación y del que ya testeamos a su predecesor. Te cuento en este análisis todos los detalles.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 200 x 139 x 106 milímetros

Peso: 1034 gramos

Pantalla: táctil HD de 8 pulgadas

Cámara: 13 megapíxeles con cubierta integrada

Conectividad Wi-Fi: wifi de doble banda compatible con redes 802.11a/b/g/n/ac. No es compatible con redes wifi ad hoc (peer-to-peer)

Conectividad Bluetooth: transmisión de audio desde tu dispositivo móvil al Echo Show 8 y desde el Echo Show 8 a tus altavoces Bluetooth y control por voz de los dispositivos móviles conectados (el control por voz manos libres no es compatible con los dispositivos Mac OS X)

Controlador de Hogar digital: Zigbee, Matter y router de borde Thread

Audio: 2 controladores de neodimio de 52 milímetros (2 pulgadas) de gama completa con radiador de bajos pasivo

App Alexa: compatible con dispositivos Fire OS, iOS y Android y disponible a través del navegador web de tu ordenador

Tecnología de configuración: el estándar de Amazon Wi-Fi simple setup permite conectar los dispositivos inteligentes a la red wifi en tan solo unos pasos

Procesador: sistema SoC Octa-Core con motor de red neuronal Amazon AZ2

Funcionalidades de privacidad: tecnología de palabra de activación, indicadores de transferencia, botón para apagar los micrófonos y la cámara, cubierta de la cámara integrada, opción de revisar y eliminar las grabaciones de voz

Contenido de la caja: Echo Show 8, adaptador de corriente blanco (30 W), cable blanco de 1,5 m y guía de inicio rápido

Precio: 169,99 euros

Amazon Echo Show 8 es un altavoz inteligente con una pantalla de 8 pulgadas. 20bits

Diseño

Actualmente, existe una gran variedad de altavoces inteligentes en el mercado. En concreto, Amazon es una de las marcas más floridas en este terreno, dando la posibilidad de elegir entre un amplio catálogo de productos con y sin pantalla.

En el terreno de las pantallas, el Echo Show 8 es probablemente el que puede convencer a la gran mayoría, especialmente por su tamaño. Hablamos de un altavoz inteligente de 200 x 139 x 106 milímetros y peso de 1034 gramos, lo que se traduce en un aparato ni muy grande ni muy pequeño que cabe bien en todos los rincones de casa. Aquí no hay novedades con respecto a sus predecesores —modelos de 2019 y 2021—.

En cuanto a su estética, el Echo Show 8 de 2023 introduce tres cambios con respecto a las generaciones anteriores: cuenta un diseño más industrial, con los bordes más marcados y la trasera con el altavoz más prominente; coloca la lente de la cámara en el centro del dispositivo y aplica una cubierta de vidrio.

Es un poquito más alto y un poquito más profundo que el modelo de 2021, pero esto no afecta a esa versatilidad a la hora de colocarlo en cualquier espacio sin que sea un quebradero de cabeza. Otras opciones de Amazon, como el imponente Echo Show 15, tienen más problemas en esto.

El dispositivo no es precisamente ligero —pesa más de un kilo—, pero, como no me canso de decir, estamos hablando de un aparato que no está diseñado para ser portátil, sino para colocarlo en un lugar de tu casa y que ese sea su sitio. Así que el tema de que sea pesado no me parece un inconveniente.

Como en el resto de los dispositivos Echo, la parte del altavoz trasero está cubierta con una tela-rejilla de tacto suave que además tiene una ventaja si eres de los que les cuesta la limpieza: disimula bastante el polvo acumulado. Aquí, Amazon destaca su carácter respetuoso con el medioambiente, ya que este tejido está hecho con un 100% de tejido reciclado posconsumo.

Lo he probado en antracita, aunque también está en blanco. Ambos colores están bien, pero a mí me convence más el segundo. Esto es completamente cuestión de gustos, pero sí hay un detalle que queda mejor y es que la cubierta de la cámara es blanca y en el modelo antracita rompe un poco la estética en mi opinión.

Lleva tres botones —uno para subir volumen, otro para bajar y otro para apagar el micro—, un puerto de alimentación y una pestaña para abrir y cerrar la cubierta de la cámara. Además, de forma complementaria, Amazon tiene disponible un soporte para Echo Show 8 ajustable y con puerto de carga USB-C —se vende por separado por 39,99 euros—.

El soporte para el Echo Show 8, que se vende por separado. Amazon

Ya lo dije con el modelo anterior y ahora me reafirmo: el aspecto me gusta, es estético, queda bonito y además es funcional. Desde que sacaron las generaciones de 2020 hemos visto un cambio en el diseño de los productos Echo, con un diseño más cuidado, que refleja la intención de estos dispositivos de ser un elemento más de la decoración de nuestras casas. Aquí no hay cambios, pero ya sabéis mi mantra: si algo funciona, para qué modificarlo.

Pantalla

Tal y como se deduce por su nombre, el Echo Show 8 tiene una diagonal de pantalla de 8 pulgadas. La resolución es de 1280 x 800 píxeles. Estas especificaciones no han cambiado con respecto a la generación anterior.

La calidad de imagen del panel ahora es HD y es buena y no tengo ninguna queja al respecto. Es una pantalla correcta que tiene buen contraste, con brillo autorregulable, y se ve bien dentro de casa, que es el lugar en el que estará.

El color está muy bien equilibrado gracias a su función de ajuste adaptativo del color, una funcionalidad que combina los colores que se ven en pantalla con el tono y los matices del entorno de la sala en la que está para obtener imágenes más naturales.

Lleva un modo de bajo consumo que reduce el uso de energía cuando el dispositivo no está activo y una función de ‘alarma de luz’ que inicia una iluminación gradual como la luz del amanecer, 15 minutos antes de que suene tu despertador.

Echo Show 8 también incluye contenido adaptativo, una nueva experiencia de pantalla de inicio que utiliza la tecnología de visión artificial integrada en el dispositivo para ajustar el contenido de la pantalla en función de la proximidad del usuario al dispositivo. Es decir: si estás al otro lado de la habitación te mostrará contenido que se puede ver fácilmente a distancia, como un titular de noticias simplificado o ideas de recetas, y la pantalla pasará automáticamente a una vista más detallada a medida que te acerques al dispositivo.

Además, si has configurado un ID Visual, el contenido también se personalizará y se destacarán elementos como, por ejemplo, una lista de reproducción reciente.

La pantalla de configuración de tu ID visual. 20bits

La nueva pantalla de inicio adaptativo también incluye iconos de acceso directo que facilitan el acceso a los widgets más utilizados, los que se pueden abrir con solo un toque. El mundo widgets aquí es una novedad y mola bastante para tener tus cosas a la vista, como el calendario, la lista de la compra o las tareas pendientes, y activarlas de forma rápida si no usas la voz.

No obstante, el Echo Show 8 de segunda generación también recibe la pantalla de inicio adaptativo como una actualización, por lo que esta novedad no sería suficiente como para cambiarnos de dispositivo si ya teníamos el anterior.

Como con la generación anterior, podrás ver series y películas en streaming de Amazon Prime Video y Netflix y contenidos de ATRESplayer, YouTube y A la carta de RTVE. Viene muy bien en la cocina para ver recetas o ponerte un capítulo mientras haces la comida. Y, como siempre, tienes fondos de pantalla —bien predefinidos o bien personalizables con Amazon Photos—, de manera que podrás usarlo de marco de fotos digital.

Hogar digital

Echo Show 8 integra un controlador de Hogar digital compatible con Zigbee, Bluetooth, Matter y Thread, permitiendo gestionar fácilmente luces, cámaras, cerraduras o sensores de movimiento. Puedes controlar todo esto con la voz o a través de la pantalla de forma táctil y programar tus rutinas para que empiecen a una hora concreta o para que se activen por detección de movimiento.

Lo cierto es que es muy sencillo gestionar otros dispositivos desde el Echo Show 8 —y, en general, desde cualquier altavoz con pantalla de Amazon—, así como también lo es configurarlos. Creo que es una de las mejores cosas que tiene la marca.

La cámara del dispositivo, de 13 MP, ahora se sitúa en el centro de la parte frontal. 20bits

Cámara

Echo Show 8 introdujo en su segunda generación una cámara gran angular de 13 megapíxeles que se desplaza y hace zoom durante las videollamadas, manteniéndote en el encuadre. El primer dispositivo de Amazon que incluyó esto fue el Echo Show 10, el revolucionario altavoz con pantalla y base giratoria que la compañía lanzó a finales del 2020.

Aunque la función no es tan alucinante como en ese modelo, ya que al no tener la base giratoria no puede seguirnos, es bastante cómodo y útil que la cámara te ubique cuando haces las videollamadas, que pueden ser individuales o grupales.

En 2019 los megapíxeles también subieron de 1 MP a 13 MP y esto también se ha mantenido así. Lo que cambia en la tercera generación es que, como he dicho en el apartado del diseño, la lente está ubicada en la parte central del dispositivo. Amazon indica que esta centralidad de la cámara consigue una calidad de vídeo aún mejor, aunque sinceramente no he notado grandes diferencias.

Tal y como ocurría con el Echo Show 8 de segunda generación, la cámara puede servirnos para convertir este altavoz en un dispositivo de videovigilancia, de manera que podrás chequear lo que pasa en casa cuando no estás. Recuerda, eso sí, que para ello deberás dejar la cubierta de la lente abierta. Cuando te conectas de forma remota, se muestra un mensaje en la pantalla.

Como siempre, el dispositivo sigue ofreciendo los clásicos de la familia Echo: ‘Drop In’, para conectarte al instante con otros dispositivos Alexa con permisos, y ‘Comunicados’, para avisar al resto de tu casa de lo que quieras.

La cubierta cerrada de la cámara del Echo Show 8. 20bits

Sonido

Echo Show 8 ofrece una mejor experiencia de audio, con más claridad y graves mejorados, y suma una tecnología de adaptación al espacio que analiza automáticamente la acústica de la estancia y ajusta la reproducción para lograr una calidad de sonido óptima. Incluye la tecnología de procesamiento de audio espacial de Amazon, creando una experiencia de sonido más amplia e inmersiva.

Para conseguir esto, el Echo Show 8 lleva dos controladores de neodimio de 52 milímetros de (2,0 pulgadas) de gama completa con radiador de bajos pasivo. El resultado es un sonido muy limpio y con mucha potencia, llenando la habitación en la que está sin problemas. Además, ahora el dispositivo puede reducir el ruido de fondo en la casa para un diálogo nítido en las videollamadas.

Por defecto, si le pides música a Alexa sin especificar, se conectará a Amazon Music, pero también es compatible con Apple Music o Spotify.

Las novedades aquí son un audio espacial que permite que el sonido abarque toda la sala y una tecnología de adaptación al espacio que analiza automáticamente la acústica de la estancia y ajusta la reproducción para lograr una calidad de sonido óptima.

Si hay algo que siempre he dicho cuando he probado un altavoz inteligente de Amazon es que el resultado del sonido de estos dispositivos me sorprende positivamente, ya que hablamos de una calidad bastante buena para un precio no muy elevado y con un espacio pequeñito en el que estar.

La forma del altavoz en la parte trasera ha cambiado ligeramente con respecto a la anterior generación. 20bits

Tecnología

Amazon incorpora un procesador mejorado para su tercera generación del Echo Show 8 que ofrece respuestas de pantalla más rápidas. El nuevo altavoz lleva un sistema SoC Octa-Core con motor de red neuronal Amazon AZ2.

En este apartado tengo que reconocer que he notado una mejoría con respecto a la respuesta táctil del dispositivo, que se me quedaba un poco corta en el modelo anterior. Todos sabemos que estamos ante un dispositivo ideado para ser controlado con la voz, pero creo que es fundamental que la experiencia cuando lo manejas con las manos sea positiva. Y no hay nada peor que una pantalla lenta. Aquí puedo decir que me ha alegrado gratamente encontrarme con una fluidez mejorada.

En este apartado también quiero mencionar que instalar y configurar el dispositivo es tremendamente sencillo y solo hay que seguir los pasos que te ofrece el propio aparato. Si eres nuevo en este mundillo, te costará un poco más porque tendrás que establecer también una cuenta, pero es igualmente fácil.

La usabilidad física es igualmente sencilla, con solo lo básico: lleva un botón para subir volumen, otro para bajarlo y otro para apagar el micro y una pestaña para abrir y cerrar la cubierta de la cámara.

Los botones y la pestaña físicos del nuevo Echo Show 8 de tercera generación. 20bits

Alexa

Alexa sigue siendo Alexa, esa a la que amas y a veces odias un poquito. La amas porque es servicial, te da lo que quieres —CASI siempre— y te pone las cosas fáciles. Pero la odias porque no te hace caso todas las veces y más de lo que te gustaría enciende la luz que no es o añade a la lista de la compra lo que ella ha entendido que quieres.

A lo que me refiero aquí es que, aunque la tecnología de voz de Amazon está muy avanzada, Alexa todavía se equivoca habitualmente y tienes que saber cómo hablarle y qué lenguaje usar. Incluso conocer el orden de las palabras para que entienda lo que quieres. Una vez superada esa barrera, cuando ya sabes cómo dirigirte a ella, la cosa suele mejorar bastante, pero lo cierto es que a veces es un poco desesperante.

Esto, sin embargo, no es algo aislado de Amazon. En general, los asistentes virtuales todavía tienen bastante camino que recorrer y tienen un margen de mejora amplio. Y mi apuesta para el futuro sin duda es por la tecnología de voz, por lo que estoy segura de que poco a poco iremos viendo grandes avances en este terreno. Mi pequeña decepción es que va más lento de lo que me gustaría.

Vista trasera del Echo Show 8 de 2023 con el puerto de alimentación. 20bits

Resumen

En mi opinión, Amazon Echo Show 8 es un dispositivo muy completo y, si te estás iniciando en el mundo de convertir tu casa en un hogar inteligente, lo recomiendo 100%: tiene un precio equilibrado —aunque ahora sea 40 euros más caro—, tiene una pantalla lo suficientemente grande y con buena ejecución, el sonido es nítido y con buena potencia, puedes agregar y controlar casi cualquier dispositivo gracias a su compatibilidad con Zigbee, Matter y router de borde Thread, el rendimiento de su procesador es correcto y es fácil de instalar.

Es un altavoz inteligente con pantalla capaz de convocar a Alexa que puede hacer todas las cosas con manos libres que esperarías del asistente de voz: configurar temporizadores, responder preguntas, reproducir música, ser un intercomunicador en casa, ver películas y series, consultar una receta, hacer videollamadas… Y si no lo estás usando activamente, es además un marco de fotos digital estupendo.

Voy a insistir en dos cosas que me gustan mucho: su sonido y su versatilidad.

Los Echo Show 8 siempre han tenido un sonido decente para ser una pantalla inteligente, pero la tercera generación incluye un sistema mejorado y audio espacial que destaca incluso por encima de la generación anterior.

Con versatilidad me refiero a que, por un lado, es en mi opinión el altavoz con pantalla perfecto para la mayoría por su tamaño y su precio. No es ni tan pequeño y económico como el Echo Show 5 ni tan grande y más caro Echo Show 10 —el Echo Show 15 ni siquiera lo menciono como producto de masas—. Por otro lado, permite usar tanto la voz como comandos de forma táctil —aquí merecen mención especial los widgets de la pantalla recién introducidos—.

Precisamente esos widgets han hecho que la usabilidad, que para mí era asignatura pendiente, mejore bastante en esta generación, lo que me resulta muy positivo. Es cierto que dado el tamaño del panel de la pantalla no podemos tener muchos de estos elementos ahí flotando, pero me parece ir por el buen camino.

El diseño me gusta y creo que funciona bien, pero si tuviera que elegir yo el aspecto de este dispositivo intentaría optar por bordes del bisel más reducidos, ya que esto se mantiene igual que las generaciones pasadas y en mi opinión se pierde experiencia de pantalla. No obstante, sin ser un cambio radical, hay que recordar que el Echo Show 8 de tercera generación recibe el primer rediseño significativo desde el original.

Finalmente, es importante destacar algo que pasa cada vez con más marcas: todo gira en torno a ellos. Es decir, si tu ecosistema tanto en casa como en lo que se refiere a la gente de tu entorno está centrado en la firma —aquí Amazon, pero pasa con casi todas—, tu experiencia de usuario será fluida y maravillosa. Si no, más problemas. Un buen ejemplo en el caso que nos ocupa es que el Echo Show 8 solo admite llamadas de Alexa, por lo que solo puedes realizar videollamadas con personas que tengan dispositivos Echo o la aplicación Alexa en un teléfono o tableta.

Y como corolario de esto, en general las marcas lo que quieren es que te gastes más dinero en sus servicios y productos, así que intentan ponértelo fácil para ello. No son pocas las veces que Alexa te sugerirá comprar algo y eso puede que te desespere —a mí, me pasa—. Recuerda desactivar estas opciones si no quieres que te bombardeen con ‘consejos sobre productos’ o sugerencias de todo tipo.

LO MEJOR La pantalla táctil ha mejorado, tanto en procesamiento —con mayor capacidad de respuesta— como en opciones, con los widgets como protagonistas; tenemos un sonido muy nítido para ser un altavoz de estas características y Amazon ha añadido Zigbee y Thread, lo que permite que el Echo Show 8 sea ya un auténtico centro de control del hogar digital.



LO PEOR El dispositivo ha subido de precio 40 euros —aunque actualmente se encuentra en oferta— y no ofrece a cambio una actualización tan reseñable como para cambiarte si tienes la generación anterior; el bisel sigue siendo más grueso de lo que me gustaría y Alexa y la tecnología de voz de Amazon todavía tienen margen de mejora.

20minutos.es recibe una comisión si pulsas en este enlace. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

