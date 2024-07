Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro: una manera de limpiar el aire en casa con frescor añadido

Valoración: Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro

Si hablamos de Dyson, lo primero en lo que pensamos es en dispositivos premium. No es ningún secreto que la marca fabrica tecnología de gama alta y, por lo tanto, tienes que rascarte bastante el bolsillo si quieres adquirir uno de sus productos.

Así que lo primero que debes saber sobre el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro es que es un purificador de aire caro, concretamente cuesta 699 euros. Pero estás pagando funciones avanzadas, diseño y calidad.

Te cuento mi experiencia en este análisis.

Probamos el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro. 20bits

Diseño: emana tope de gama por todos sus costados

Así es: el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro es un purificador con estilo y elegante que sigue la estela del resto de los productos de la marca.

Su diseño de torre es moderno y, a pesar de que es un aparato voluminoso, ocupa menos espacio de lo que podríamos pensar, lo que facilita su ubicación en cualquier habitación.

Está fabricado en blanco y dorado, con una estética bastante neutra y minimalista, por lo que puede quedar bien con la decoración de cualquier hogar.

Sobre sus medidas: ocupa un poco más de un metro de altura, 22 centímetros de largo y unos 20 de ancho y pesa 4,65 kilos. Sin embargo, no se trata de un aparato que vayas a llevar de un sitio a otro, por lo que el peso no es un problema. Y en cuanto al tamaño, el volumen principal es en vertical —su altura—, por lo que tampoco trastoca demasiado el espacio de la habitación.

Es decir: puede ir en cualquier rincón, pero es recomendable que no lo apartes mucho debido a que tiene una oscilación de 350º que te permite enfriar toda la estancia.

En cuanto su durabilidad, hablamos de una construcción robusta y resistente, por lo que le auguro una larga vida útil. Durante el tiempo que lo he probado no ha sufrido ni un rasguño, y eso que en mi casa vive un perro un poco neurótico y gente pequeña. Pero ha sobrevivido sin problemas, incluso cuando esa gente pequeña han querido meter sus cabecitas dentro del hueco del aparato.

Lleva una pantalla integrada en la que puedes ver el modo en el que tienes puesto el dispositivo y también algunos de sus valores sobre la purificación del aire. No es muy grande, pero sirve para chequear de un vistazo rápido los parámetros principales. Si quieres información más detallada, puedes verla en la aplicación dedicada, de la que te hablaré después.

Probamos el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro. 20bits

Encima de la pantalla hay un botón de encendido y apagado, aunque la máquina se puede activar también mediante voz si lo integras con tu asistente del hogar —yo lo he probado con Alexa y funciona muy bien— o también mediante el mando a distancia, del que por cierto vienen dos unidades.

Sobre el mando, que está magnetizado para que se pueda dejar sobre la máquina, tiene un diseño sencillo y funcional que te permite manejar casi todo lo que necesites. Hay una única cosa que no se puede controlar desde el mando ni manualmente y que puede que sea lo que menos me ha gustado de la experiencia: la dirección de la oscilación.

Desde el mando puedes elegir el grado de oscilación del aparato para que emita aire fresco en esa área, sin embargo, no puedes seleccionar hacia dónde. Esto se hace fácilmente en la app, pero ya tienes que coger el móvil para refrescar en la dirección que quieres y no en la que decide el dispositivo.

Finalmente, sobre el diseño solo me quedaría mencionar que el aparato viene desmontado, sin los filtros puestos, pero se colocan de manera fácil y cuesta muy poco. Para saber cuándo cambiarlos, hay notificaciones automáticas de su vida útil en la pantalla LCD o en la aplicación MyDyson. Por si te lo estabas preguntando, los recambios tampoco son baratos: tienen un precio de 99 euros.

Probamos el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro. 20bits

Tecnología: todo lo que puedes esperar de Dyson

El Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro es la última innovación de Dyson en su línea de purificadores de aire y su novedad principal es que combina la funcionalidad de purificación con la frescura de un ventilador de torre.

Tal y como explica Dyson, el TP09 Pro utiliza un sensor de formaldehído en estado sólido con un filtro catalítico que no solo detecta, sino que también destruye esta sustancia nociva, convirtiéndola en agua y CO2. A diferencia de otros purificadores que simplemente lo atrapan, este se asegura que el formaldehído se elimina permanentemente. Y además el filtro catalítico no se tiene que cambiar nunca.

Los filtros HEPA y de carbono activo también capturan polvo, alérgenos, gases y otros contaminantes ultrafinos. El filtro HEPA en concreto atrapa el 99,95% de las partículas de hasta 0,1 micras. La capa de carbono activo, por su parte, elimina los malos olores y gases, incluidos COV.

Cuenta con la tecnología Air Multiplier de la marca, que genera la potencia de circulación necesaria para absorber los contaminantes más lejanos y proyectar aire purificado por toda la estancia.

Además, los sensores integrados analizan constantemente el aire, mientras el algoritmo del dispositivo cruza los datos casi en tiempo real, dando como resultado que puede diagnosticar contaminantes a nivel molecular y mostrar los resultados en vivo en la pantalla LCD o en la aplicación.

Es decir: este purificador no solo atrapa todas las bacterias y porquerías que flotan en tu casa —y en la de todos—, sino que en muchos casos las destruye. Y te lo va contando todo en tiempo real.

Probamos el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro. 20bits

Así como sus cualidades como purificador me han parecido excelentes, su capacidad para enfriar no me ha parecido tan asombrosa, aunque no olvidemos que no es su función principal, sino que en mi opinión es más bien un añadido. En un día de mucho calor necesitarás otro dispositivo más potente.

Si solo lo quieres como purificador, cuenta con un modo difusor sin corrientes de aire que desvía el flujo de aire a la parte trasera de la máquina, para purificar sin enfriar la habitación.

Como ya he dicho, puede oscilar hasta 350º, lo que es muy útil para una estancia como el salón. Tiene también un temporizador y Modo nocturno, que activa la configuración más silenciosa y adecuada según el ambiente, aunque me ha resultado que tenía poca potencia para una noche de calor. En este modo la pantalla se atenúa para no molestar.

Finalmente, la marca dice que es un 20% más silencioso que el modelo anterior. A mí me ha parecido que sigue siendo bastante ruidoso. No soy una persona a la que le molesten demasiado ese tipo de murmullos constantes que hacen los ventiladores, pero en este caso he de reconocer que he probado otros aparatos mucho más discretos.

Probamos el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro. 20bits

Una app para controlarlos a todos

O eso me gustaría a mí, al menos. Como todo buen cacharrillo que se precie hoy en día, el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro se puede controlar mediante una aplicación móvil.

Digo que me gustaría una app común a todos mis dispositivos porque, a no ser que te inclines siempre por la misma marca, acabas teniendo en el teléfono 457 aplicaciones distintas para gestionar tus aparatos. Que mola mucho que tengan app dedicada, sí, pero que al final acaba siendo un poco engorroso.

En el caso de este producto, la aplicación es MyDyson. Registrar el aparato y después manejarlo con la app es extremadamente sencillo.

Como ya he dicho, desde la app puedes chequear la calidad del aire en tiempo real, ajustar la velocidad del ventilador y configurar modos y horarios de funcionamiento.

Así es la app MyDyson con la que se puede controlar el purificador y ver los parámetros que analiza. 20bits

Resumen

Tras utilizarlo durante aproximadamente un mes en pleno verano, me ha gustado mucho más como purificador que como ventilador. En los días que no son demasiado calurosos, su función de refrescar el ambiente puede ser suficiente, pero cuando estamos a 40º grados a la sombra necesitas algo más para no derretirte. El flujo de aire que ofrece se queda un poco corto.

Eso sí, me ha encantado su tecnología para purificar el aire. Su análisis constante permite elegir de manera automática el programa que más le conviene a tu casa, de manera que te olvidas de tener que hacerlo tú.

Otra cosa que me ha gustado es lo fácil que se maneja el aparato en general, tanto con el mando como con la aplicación. La app me ha resultado especialmente útil porque tienes de un vistazo tanto el control de la máquina como las métricas del ambiente de casa.

Me ha gustado menos el tema de la oscilación que he comentado, que no se puede elegir la dirección del flujo de aire si no es con la app. Si lo intentas hacer de manera manual, a menudo te pasarás de largo o te quedarás corto.

Otra crítica es que no es demasiado silencioso a no ser que lo pongas en modo nocturno, lo que sucede es que si lo pones en esta modalidad el caudal de aire es muy escaso.

Por el contrario, me ha gustado mucho su diseño.

¿Lo recomendaría? Sí, si buscas un purificador de aire muy bueno y te quieres llevar como extra la opción de ventilador para cuando haga un poco de calorcito. No, si lo compras solo por su función de flujo de aire fresco.

Probamos el Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Pro. 20bits

LO MEJOR La calidad de su tecnología para purificar el aire es inmejorable.

Incluye mando a distancia —de hecho, dos, uno de recambio— y es muy fácil de manejar.

Tiene un diseño muy premium y elegante y los materiales son de alta calidad.

La aplicación es muy completa.