Auriculares Sonos Ace: a la primera a veces también va (casi) la vencida

Valoración: Sonos Ace

Sonos es una marca a la que no le hacen falta presentaciones. Y también una a la que en el mundo del sonido suelen ponerle alfombra roja. Así que cuando me propusieron probar sus primeros auriculares, de los que veníamos escuchando rumores desde hace más de cinco años, no pude resistirme.

Por subrayar solo algunas de sus características más destacadas, los nuevos Sonos Ace, lanzados a finales de mayo, tienen sonido espacial, modo cine y batería de 30 horas. Y no hablemos de su diseño y de su cuidadísima estética: da hasta pena sacarlos de su packaging. Son premium por dentro y por fuera. Aunque eso también se paga, claro.

Después de probarlos durante unas cuantas semanas, te cuento mis impresiones sobre los nuevos auriculares inalámbricos Sonos Ace, un dispositivo que marca un punto de inflexión para este fabricante tecnológico que, hasta ahora, solo había sacado al mercado altavoces y barras de sonido.

Los Sonos Ace tienen un diseño minimalista y están disponibles en negro y blanco. 20bits

Diseño minimalista que da en el clavo

Ya lo he avanzado más arriba: la estética de estos auriculares me ha enamorado. Solo abriendo la caja que alberga el estuche ya tienes la sensación de que tienes entre las manos un dispositivo de gama alta. Y cuando los sacas de su caparazón todavía lo sientes más.

Sonos mantiene para este producto su habitual diseño minimalista, el mismo que encontramos en la mayoría de sus dispositivos, en los que predominan los colores neutros y la estética algo sobria, pero para mi gusto elegante y muy acertada.

En concreto, para los Sonos Ace la firma ha elegido dos colores básicos: negro y blanco suave. Yo he probado estos últimos y de verdad que no podrían ser más bonitos. Los acabados en cuero vegano son en mate y se combinan con acero inoxidable.

Al final el sabor de boca que se te queda en la parte estética es que se trata de unos auriculares con pocos detalles, pero los que tiene los tiene muy cuidados. Son ‘limpios’ en su diseño, de esos productos que casi te da pena utilizar para que no se estropeen.

Y respecto a eso, a la durabilidad, no los he testeado todavía durante el tiempo suficiente para ver cómo responden al uso prolongado, pero las almohadillas son reemplazables —se acoplan magnéticamente al estilo de los AirPods Max de Apple para que sean fáciles de cambiar y también para limpiarse más cómodamente—. Eso sí, ponerles otras no es barato, como tampoco lo es el producto.

Las almohadillas de los auriculares Sonos Ace son intercambiables. 20bits

También es importante apuntar que la marca indica que estos auriculares no son impermeables y no ofrecen oficialmente un grado de protección contra el agua. En mis pruebas no los he utilizado para hacer deporte, pero sí he ido con ellos por la calle. Yo ando bastante y bastante rápido, así que en un paseo ‘ligero’ en días de calor las orejas te pueden sudar con el cuero vegano. No sé si a la larga esto podría estropear el material. Además, no son ‘makeup-proof’, lo que es un poco peligroso en la versión en blanco —los míos ya tienen algún pequeño roce—.

Finalmente, con sus 312 gramos no son un dispositivo que se haga pesado o sea incómodo, y eso que ya te adelanto que no soy la mayor fan de este tipo de auriculares. Pero estos Sonos Ace son una grata sorpresa en lo que a ligereza se refiere. También en comodidad, puesto que tanto las almohadillas como la diadema son suaves y llevan esa espuma mullidita que parece algodones —foam—, además esta última se puede ajustar según el tamaño de cabeza que tengas sin ninguna dificultad gracias a que debajo de dicha espuma hay un arco de acero inoxidable.

Otra ventaja de la diadema es que la bisagra está oculta, un punto a favor si llevas el pelo largo, porque te evitarás enganchones.

La bisagra de la diadema de los Sonos Ace está oculta. 20bits

Eso sí, estos auriculares no se pliegan, como ocurre con otros dispositivos del mercado. Se pueden hacer más grandes o más pequeños, pero no se pueden ‘doblar’ para que ocupen menos.

Y un detalle, que no tiene muchísima importancia, pero es poco habitual: cuando te los dejas en el cuello ‘colgados’, las almohadillas quedan para fuera o de lado. No es un gran problema, pero a mí me da cierta sensación de protección que esa parte, que tal vez es más delicada, quede hacia dentro.

El estuche de los auriculares Sonos Ace es muy compacto y ligero. 20bits

Antes de cerrar el apartado del diseño, vuelvo un momento a hablar del estuche, porque merece la pena mencionar que aquí también se ha puesto bastante atención a la estética: apenas ocupa espacio —es probablemente el más compacto y esbelto del mercado, comparándolo con la competencia—, está hecho a partir de botellas de plástico recicladas, lleva cremallera ‘invisible’ y es la solución perfecta para que los auriculares no sufran ni un rasguño aunque los lleves en el bolso o la mochila. Y además incluye un pequeño estuche magnético independiente para guardar los cables —USB-C a USB-C y USB-C a 3,5 mm—, que me parece una gran idea para que no se pierdan nunca.

Una pequeña pega: la cremallera del estuche se engancha un poco si la abres o cierras rápido.

La cremallera del estuche de los Sonos Ace se engancha un poco si la abres o cierras rápido. 20bits

Controlarlos es sencillo

Tiene un diseño de uso intuitivo y resulta realmente sencillo utilizarlos en general. Los colores del interior son distintos en cada auricular para que nada más mirarlo sepas cuál es la posición correcta.

Sus botones táctiles permiten controlar todo fácilmente durante su uso. Tienen un botón de encendido y enlace Bluetooth en el auricular izquierdo y un botón para controlar la cancelación de ruido en el lado derecho junto a un botón que puedes presionar y deslizar para controlar el volumen y la reproducción. Botones de toda la vida, fáciles de utilizar y de identificar.

Además, el botón de reproducción tiene el típico manejo que todos conocemos: una pulsación para pausar o reproducir, doble para pasar a la siguiente canción y triple para volver a la anterior.

Si mantienes pulsado el botón para controlar la cancelación de ruido se activa el asistente de tu móvil, en mi caso, Siri.

Botón de reproducción y volumen (arriba) y botón para la cancelación de ruido (abajo) de los auriculares Sonos Ace. 20bits

Como suele ser habitual en los auriculares inalámbricos, incluyen función de detección de uso diseñada para ahorrar energía, que pausa la música cuando te los quitas para no tener que estar cargándolos constantemente.

Lo que no comprendo muy bien aquí es que lleva una luz LED azul en la parte inferior del auricular izquierdo, la cual indica el estado de la conexión, que no se apaga. Claramente, cuando te los pones sí lo hace, pero mientras no detecte uso se mantiene encendida.

Según la guía del producto, indica el nivel de batería, el estado de carga y la conexión Bluetooth, además de actualizaciones y errores en los productos.

Este LED se encuentra junto al botón de encendido/Bluetooth y el puerto USB-C para carga o entrada de línea.

El botón de encendido/Bluetooth de los auriculares Sonos Ace está en el lado izquierdo, junto a un LED que se pone en azul cuando los enciendes (izquierda) y el puerto USB-C para carga o entrada de línea. 20bits

La tecnología de Sonos por fin para llevar puesta

Uno de los motivos por los que estos Sonos Ace han causado tanto revuelo es porque son los primeros auriculares de la marca. Así de sencillo. Para una compañía que destaca en el mundo del sonido, dar este paso es dar un paso de gigante, porque es una manera de acercar su tecnología premium a un elemento todavía más portátil que un altavoz inalámbrico y, desde luego, mucho más personal.

Es trasladar el sonido tope de gama de Sonos a tu pequeña burbuja, un dispositivo para ti y solo para ti.

Sí que conviene señalar que, al ser un primer producto, hay cosas que se pueden pulir. Por ejemplo, no tienen Wi-Fi, que es una de las características que más destaca en el resto de sus dispositivos.

Además, si no estás en la red Wi-Fi con tu móvil no puedes usar la app para controlar los Sonos Ace, de manera que por la calle, por ejemplo, no puedes utilizar el ecualizador.

No obstante, es cierto que funcionan junto a la barra de sonido premium Sonos Arc. Pero con el resto del ecosistema, nada. Tal vez eso es un aspecto para mejorar en una segunda generación.

Los auriculares Sonos Ace funcionan junto a la barra de sonido premium Sonos Arc. 20bits

Llevan dos altavoces integrados diseñados a medida que reproducen cada frecuencia con precisión y nitidez.

Ofrecen audio espacial y sonido sin pérdidas, el modo Aware —el modo consciente, para que canceles solo parte del sonido y seas capaz todavía de escuchar algo del exterior— y una cancelación activa de ruido bastante buena, aunque tal vez por debajo de su principal competencia, los AirPods Max de Apple y los Sony WH-1000XM5.

De la cancelación diré que me gusta mucho en casa y en la oficina, aunque por la calle no es tan impresionante —sin dejar de ser, como digo, bastante buena—.

En cuanto a detalles técnicos, cuentan con drivers de 40 mm por auricular y cuatro micrófonos por auricular para la cancelación de ruido y la eliminación de ruido ambiental en llamadas.

La potencia en los graves es bastante impresionante, la calidad del sonido es deliciosa y el sonido espacial y la experiencia Dolby Atmos con seguimiento dinámico de la cabeza mola —esta función se debe activar en la app Sonos y se necesita la barra de sonido Sonos Arc compatible—.

Además, como decía antes, puedes conectar tus dispositivos —Apple o Android— de forma inalámbrica mediante Bluetooth o con los cables USB-C y 3,5 mm incluidos.

Los Sonos Ace tienen un modo 'consciente' muy útil para la calle que sirve para escuchar lo que pasa a tu alrededor sin dejar de disfrutar de la música. 20bits

Si los usas para llamadas o videollamadas los micrófonos detectan tu voz y suprimen el ruido de fondo, consiguiendo una claridad top. A ti se te oye más bien normal, sin ser una experiencia muy diferente a lo que hay en el mercado, pero tú escuchas muy bien.

Y por supuesto no se olvidan de uno de mis básicos en auriculares: pueden conectarse a dos dispositivos a la vez. Lo que me gusta menos es que no lo hacen de manera automática y para poder usar esta opción la tienes que activar previamente en la app Sonos.

Por último, la firma se quiere desmarcar con un modo cine especial que crea una experiencia superinmersiva gracias a TrueCinema, la nueva tecnología de Sonos. La idea es que puedas pasar el sonido de la tele de una barra de sonido Sonos compatible a Sonos Ace con solo pulsar un botón. La compañía asegura que es “tan realista que te dará la sensación de que no llevas los auriculares puestos”.

Hay algo del sonido que hay que decir, porque hay a quienes les gusta bastante potenciarlos: los bajos son el gran olvidado en estos auriculares, aunque puedes usar el ecualizador para graves y agudos.

Los auriculares Sonos Ace cuesta 499 euros. 20bits

Batería: barriendo a la competencia

Tienes 30 horas de autonomía para que escuches sin límites, hasta que te canses, y 24 horas para llamadas. En ambos casos con la función de cancelación activa de ruido habilitada. Para que te hagas una idea, los AirPods Max de Apple ofrecen 20 horas. Y los aplaudidísimos Sony WH-1000XM5 les igualan con otras 30 horas.

Además, si te quedas sin batería puedes usar el cable USB-C incluido durante solo tres minutos y tienes tres horas para rodar.

La carga completa desde el 0% tarda aproximadamente tres horas.

Los auriculares Sonos Ace tienen 30 horas de autonomía con cancelación de ruido activada, lo que te permite muchas horas de carretera. 20bits

Resumen

Me ha gustado mucho la experiencia con estos auriculares. Son buenos, bonitos… pero no baratos, eso no. Si quieres llevártelos a casa tendrás que desembolsar 499 euros, es decir, 80 euros menos que los AirPods Max de Apple, pero 180 euros más que los Sony WH-1000XM5.

Para ser un primer producto me parece que están muy acertados: se escuchan muy bien, tienen una gran batería, tienen funciones interesantes como el multidispositivo y el sonido espacial y la cancelación de ruido es bastante buena.

Además, yo que no suelo ser amiga de los auriculares de diadema, me han parecido muy cómodos de llevar y no hacen la típica presión que sientes después de un rato con este tipo de dispositivos. Tal vez la pega es que las almohadillas, al estar fabricadas en cuero vegano, pueden dar calor: ya a primeros de junio por la calle me han hecho sudar. Veremos en los días de verano —esos de 40º a la sombra en Zaragoza—.

Lo que sí me parece una buena idea es que las almohadillas sean magnéticas y se puedan sacar para limpiarse o para cambiarse por otras si se estropean —imagino que te lo pensarás antes de sustituirlas, pues el pack de dos en la tienda de Sonos son 49 euros—.

Resulta extraño un control físico en un mundo en el que casi todos los auriculares over-ear tienen controles táctiles. Pero yo lo agradezco, aquí no hay fallo: aprietas el botón que corresponde y listo, no tienes que andar buscando la zona en la que tocar o ver si el gesto que has hecho es el adecuado o no.

Me gusta menos el tema de que muchas cosas estén limitadas a la aplicación, pero esto es habitual en la marca. Si es la primera vez que usas un dispositivo suyo, probablemente te sorprenderá y puede que no te agrade.

Desde luego no es un dispositivo para todos los públicos, básicamente por su precio, pero si andas buscando unos auriculares de diadema de gama alta estos pueden ser tu opción. No me atrevería a recomendarlos por encima de la mencionada competencia, pero desde luego los incluiría como una de las tres posibilidades. Ahora, seleccionar cuál va más contigo, dependerá de ti.

¿Mi opinión? Los Sonos Ace son recomendables 100% si puedes y quieres pagarlos y sin duda merecen la pena.

Diseño muy muy muy bonito



Gran batería



El sonido espacial y el seguimiento dinámico de la cabeza molan



Uso intuitivo con botones

Dependencia de la app para cuestiones básicas

La aplicación no se puede usar si no estás conectado al Wi-Fi

No son impermeables y el cuero vegano puede hacer que te suden las orejas

Android no ha recibido en el lanzamiento la función para la TV

