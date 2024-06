Amazfit Active: el smartwatch perfecto si quieres controlar tu salud y tu ejercicio sin gastar una fortuna

Valoración: Amazfit Active

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los smartwatches y pulseras de actividad se han consolidado como el accesorio que todos llevamos. Ya nadie se sorprende al ver una pantalla en nuestra muñeca, en todo caso la sorpresa viene si todavía vemos un cristal y unas manecillas que nos dan la hora.

Los relojes y bands inteligentes van mucho más allá de mostrar la hora, claro. Equipados con sensores avanzados, estos dispositivos monitorean la frecuencia cardíaca las 24 horas del día, analizan la calidad del sueño y miden la saturación de oxígeno en sangre. Pero, además, estos dispositivos registran cada paso, caloría quemada y kilómetro recorrido, proporcionando datos precisos y motivación constante para que hacer deporte se integre en nuestro día a día.

Todo esto, precisamente, es lo que he podido hacer con el Amazfit Active. Y alguna cosa más, también. Te cuento mi experiencia en este análisis.

Probamos el reloj inteligente Amazfit Active. 20bits

Especificaciones técnicas

Colores: Midnight Black, Petal Pink, Lavender Purple

Dimensiones: 42,36x35,9x10,75mm

Peso (sin correa): 24g y 27g (Lavender Purple)

Cuerpo material: Aleación de aluminio + plástico y acero inoxidable + plástico (Lavender Purple)

Botones: 1

Pantalla: AMOLED de 1,75" con resolución 390x450 e IPP de 341

Cristal de la pantalla: vidrio templado + revestimiento antihuellas

Capacidad de la batería: 300 mAh (valor nominal)

Método de carga: carga magnética con pines

Duración teórica de la carga: 2 horas

Duración de la batería: hasta 14 días en uso típico, hasta 30 días en modo de ahorro y hasta 10 días en uso intensivo (la marca advierte que si usas el GPS de forma continuada la batería dura 16 horas)

Sensores de salud: sensor biométrico BioTracker ™ PPG

Sensores de movimiento: sensor de aceleración, sensor geomagnético, sensor de temperatura

Sensores de posicionamiento: antena GPS con polarización circular, 5 sistemas de posicionamiento por satélite

Conexión: Bluetooth 5.2 BLE

Correa: silicona o cuero vegano (Lavender Purple) con 20mm de ancho y de 135mm a 190mm de largo, con hebilla de interpolación (clásica en el Lavender Purple)

Compatibilidad: Android 7.0 y superior, iOS 14.0 y superior

Asistentes de voz: Amazon Alexa

Almacenamiento de música: hasta 250 MB

Llamadas telefónicas por Bluetooth: sí (hacer, recibir y contestar llamadas)

Control de música del teléfono Bluetooth: sí

Control de cámara del teléfono Bluetooth: sí (solo iOS)

Otros servicios: notificaciones de llamadas telefónicas, notificaciones por SMS, notificaciones de aplicación, notificación de respuesta rápida (solo Android), sincronizar No molestar, encontrar teléfono, despertador, temporizador Pomodoro, clima, recordatorios sedentarios, recordatorio beber aguar

Modos deportivos: 127

Sincronización con aplicaciones de fitness de terceros: adidas Running, Strava, komoot, Relive, Google Fit, Apple Health

Monitorización 24h: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, nivel de estrés

Medición manual: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, nivel de estrés, prueba 3 métricas en 1 toque

Monitorización de la calidad del sueño: etapas del sueño (incluido REM), siestas diurnas, horario de sueño, calidad de la respiración del sueño, puntuación del sueño

Sistema de evaluación de la salud PAI: sí

Seguimiento del ciclo menstrual: sí

Ejercicio de respiración: sí

Precio: 149,90 euros (Lavender Purple) y 129,99 euros (Midnight Black y Petal Pink)

El precio del reloj Amazfit Active es de 149,90 euros. 20bits

Diseño: lo clásico siempre funciona

Pocos son los relojes inteligentes que hoy en día sorprenden en su diseño. Muchos siguen la estela del smartwatch rey, pero es que al final en tecnología —y en casi todo en la vida— hay una norma no escrita que conviene seguir: si algo funciona, no lo cambies.

Con la caja tipo cuadrada y un único botón, este reloj es estéticamente bonito, además de funcional como decía.

Viene en tres colores: Midnight Black, Petal Pink, Lavender Purple. Es decir: negro, rosa y lavanda —morado clarito—. Yo he probado este último que además trae una correa extra de nylon y me ha resultado súper cómodo.

El Lavender Purple pesa tres gramos más que los otros dos —de 24 a 27 gramos— debido a que los materiales de este son acero inoxidable y plástico, en lugar de aleación de aluminio y plástico. La correa también cambia y es de cuero vegano con hebilla clásica en lugar de ser de silicona con cierre de interpolación.

En la muñeca no se ve ni muy grande ni muy pequeño y, personalmente, me parece que tiene un diseño bonito, cómodo, ligero y funcional, así que no podría pedirle mucho más a este reloj basándome en su precio.

Es cierto que el acabado en plástico de la trasera se ve de peor calidad que otros smartwatches que son más premium, pero sabemos en qué liga jugamos aquí. Además, en el caso de la parte frontal los acabados están muy bien para la gama que es este reloj.

Si hay algo del diseño que no me ha gustado demasiado es la manera en la que se intercambian las correas, que llevan una pequeña pestaña para quitarlas.

Y hablando de la correa, yo he hecho mis pruebas con la de cuero vegano y durante las semanas que lo he llevado no ha sufrido ni se ha deteriorado, pero puedo pensar que es un material que con el tiempo podría sufrir más que la silicona de los otros modelos. Eso sí: no hay comparación en lo bonito que es así, por lo que yo optaría siempre por el Lavender Purple y si la correa se estropea me compraría otra.

En cuanto a durabilidad de la caja, tenemos resistencia al agua de 5 ATM y pantalla de vidrio templado con revestimiento antihuellas. En mis pruebas no ha sufrido ningún rasguño.

Los acabados del reloj inteligente Amazfit Active son acero inoxidable y plástico en el caso del modelo Lavender Purple. 20bits

Pantalla: justa, pero bien ejecutada

El reloj Amazfit Active presenta una pantalla AMOLED de 1,75 pulgadas, ofreciendo una experiencia visual vívida con una alta resolución y una relación pantalla-cuerpo del 73%.

Con una resolución de 390 x 450 píxeles, la pantalla se ve bastante correcta, aunque no es la mejor que he probado. En exteriores, la cosa empeora un poco, si bien cumple el papel y podemos ver las notificaciones e interactuar con el reloj.

Lo que sí tiene es un buen tamaño, algo que ayuda a que todo se vea mejor. Además, el brillo puede ajustarse fácilmente desde el menú de ajustes rápidos.

Puedes personalizar tu experiencia gracias a las más de 100 esferas de reloj disponibles, incluyendo opciones editables y esferas de retrato para subir imágenes personales. Muchas son gratis, pero también las hay de pago, desde 99 céntimos a 2,99 euros.

Esto ayuda también a que los bordes se vean menos, porque muchas de esas esferas tienen el fondo negro.

Amazfit Active tiene una pantalla de 1,75 pulgadas. 20bits

Software y tecnología: no se puede pedir más

Lanzado en octubre de 2024 como el sucesor directo de la serie Amazfit GTR Mini, el Amazfit Active es un reloj bastante completo que ha sabido actualizarse e integrar las tecnologías que hoy en día demandamos los usuarios.

El Amazfit Active tiene GPS y permite realizar llamadas y controlar la música por Bluetooth. Además, con iOS, permite también controlar la cámara de tu móvil y disparar las fotos.

Cuenta con la aplicación propia Zepp, que puede enlazarse con otros ecosistemas como Apple Health, Adidas Runtastic, Google Fit, komoot, Relive y Strava.

Puede monitorizar los parámetros de la salud más importantes, como la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés, la calidad del sueño o la saturación sanguínea, así como el ciclo menstrual. Me gusta también su opción para medir con un toque diferentes valores de salud —frecuencia cardíaca, estrés y oxígeno en sangre—.

Asimismo, dispone de tecnologías avanzadas para cuidar y proporcionar información detallada sobre la salud:

Zepp Aura : lee los datos biométricos a través del reloj y, basándose en ellos, ajusta sonidos en tiempo real para que conciliar el sueño o relajarse sea más fácil.

: lee los datos biométricos a través del reloj y, basándose en ellos, ajusta sonidos en tiempo real para que conciliar el sueño o relajarse sea más fácil. Readiness : se trata de un informe exhaustivo en la aplicación Zepp que muestra el nivel de descanso del usuario en una escala de 100 grados. Este cálculo se basa en diversos factores, como la frecuencia cardiaca, el nivel de estrés, la calidad del sueño y la actividad física del día anterior, proporcionando un control detallado.

: se trata de un informe exhaustivo en la aplicación Zepp que muestra el nivel de descanso del usuario en una escala de 100 grados. Este cálculo se basa en diversos factores, como la frecuencia cardiaca, el nivel de estrés, la calidad del sueño y la actividad física del día anterior, proporcionando un control detallado. Zepp Coach : es un entrenador virtual de fitness y running que crea planes de entrenamiento personalizados, con un chatbot disponible en cualquier idioma.

: es un entrenador virtual de fitness y running que crea planes de entrenamiento personalizados, con un chatbot disponible en cualquier idioma. Peak Beats: proporciona informes detallados sobre los entrenamientos, ofreciendo datos relevantes como sobrecarga, fatiga y tiempo de recuperación.

Eso sí, algunas de estas funciones están disponibles solo a través de suscripción.

Otros servicios interesantes son las notificaciones de llamadas telefónicas, notificaciones por SMS, notificaciones de aplicación, notificación de respuesta rápida (solo Android), sincronizar con tu móvil el modo No molestar, encontrar el teléfono, despertador, temporizador Pomodoro, consultar el clima, recordatorios de ponerte de pie y, uno que me ha resultado muy útil, recordatorio beber aguar.

El sistema operativo de este reloj es Zepp OS 2.0 y, aunque no es Apple o Google, no se queda corta a la hora de ofrecer mini apps de todo tipo: la calculadora de calorías, la mencionada app de recordatorio de beber agua, el temporizador Pomodoro, un diario personal o una calculadora matemática son algunas de mis favoritas.

Finalmente, es compatible con Alexa, pero al solo contar con conexión Bluetooth, requiere que tu móvil esté siempre cerca. Y, además, la aplicación debe estar abierta en el teléfono para que funcione si tienes iOS —en Android, no—.

La función medir con un toque del Amazfit Active es bastante útil y precisa. 20bits

Deporte: vas a encontrar el tuyo

Con sus 127 modos deportivos, difícilmente no encontrarás el tuyo.

La variedad es bastante alucinante, desde los clásicos Correr al aire libre, Cinta de correr, Caminar, Ciclismo al aire libre, Ciclismo indoor, Natación en piscina o Natación en aguas abiertas hasta Escalada, Pesca, Caza, Skate, Patinaje, Parkour, o Senderismo.

También tiene deportes de interior: Elíptica, Máquina de remo, Máquina para subir escaleras, Spinning, Aeróbic, Body combat, Yoga, Pilates…

Deportes de combate: Boxing, Wrestling, Martial arts, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Fencing, Jiu-Jitsu y Kendo.

Deportes de pelota: Fútbol, Fútbol playa, Baloncesto, Voleibol, Voleibol playa, Béisbol, Softbol, Rugby, Hockey, Tenis de mesa, Bádminton, Squash, Tenis, Balonmano, Bolos, Polo, Racquetball, Billar, Waterpolo, Hockey sobre hielo, Fútbol sala y hasta Petanca, entre otros.

Y un montón de modos para bailar: Danza cuadrada, Baile de salón, Danza del vientre, Ballet, Baile callejero, Zumba, Baile latino, Danza jazz, Baile hip-hop, Pole dance, Break dance, Danza folclórica, Danza, Danza moderna, Discoteca y Tap dance. Puedes salir de marcha y activar el entrenamiento.

Tampoco se olvida de deportes acuáticos como Vela o Surf ni de deportes de invierno como Esquí o Patinaje. E incluso incluye deportes de ocio —por ejemplo, dardos, futbolín y vuelo de cometas— y juegos de mesa y cartas como el Ajedrez.

Yo sobre todo he probado caminar, zumba, pilates y ejercicios de fuerza, y funciona bastante bien con un resumen detallado.

Como decíamos, funciona con otros ecosistemas como Apple Health (Fitness), Adidas Runtastic, Google Fit, komoot, Relive y Strava, por lo que puedes seguir registrando el deporte en tus plataformas favoritas.

El smartwatch Amazfit Active introduce la función de'Preparación'. Esta característica analiza seis aspectos clave del cuerpo: recuperación física, recuperación mental, frecuencia cardíaca durante el sueño, variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño, calidad de la respiración y temperatura corporal.

La recuperación física se mide según el nivel de actividad, la frecuencia cardíaca y el estado de entrenamiento, mientras que la recuperación mental se evalúa basándose en la calidad del sueño y los niveles de estrés. Combinando estos elementos, el software del reloj genera una puntuación de 0 a 100 que refleja el nivel de rendimiento del usuario a lo largo del día.

Zepp utiliza una métrica central conocida como PAI (Inteligencia de Actividad Personal) para evaluar la actividad que ya es un viejo conocido en estos relojes. Este valor, determinado por factores como la edad, el sexo, la frecuencia del pulso en reposo y la frecuencia del pulso durante el ejercicio, evalúa la intensidad y la duración del movimiento, asignando puntos en consecuencia.

El valor PAI representa la actividad personal durante los últimos siete días, con el objetivo de mantenerse constantemente por encima de 100.

Además, el Amazfit Active calcula de forma independiente el recuento de pasos diarios, la distancia recorrida en kilómetros, el tiempo en movimiento y las calorías quemadas. El software presenta datos detallados de días, semanas y meses.

Como puntos negativos en el tema deportivo, el GPS se conecta muy lento y no soporta la multiactividad, es decir, si tenemos un entrenamiento activado no podemos consultar otras cosas.

Caminando con el Amazfit Active. 20bits

Batería: para tirar y tirar sin preocuparte

El Amazfit Active monta una batería de 300 mAh, que prometen un uso típico de 14 días o de hasta 30 días con el modo ahorro de batería. Para un uso intenso, la firma dice que durará unos 10 días.

En mi experiencia he llegado a esas dos semanas que anuncia la marca sin problemas, lo cual sinceramente es una de las cosas que más me gusta de este reloj. Soy usuaria también de otros smartwatches más premium y sin duda lo que más detesto de ellos es que la autonomía suele ser escasa, ya que normalmente es el sacrificio que tienes que hacer por llevar otro tipo de funciones y tecnologías en tu muñeca que son tope de gama.

Sin embargo, el Amazfit aquí ofrece un dispositivo nivel medio-camino-hacia-el-alto que se resuelve más que bien sin tener que renunciar a la batería. Porque las cosas como son: a nadie le gusta tener que pasar por boxes todos los días, aunque lo hagamos por llevar un wearable de una marca determinada en la muñeca.

Menos me ha gustado que tarde unas dos horas en cargarse. Se me hacen largas. Pero en este punto tengo que volver a recordar que hablamos de un reloj inteligente de menos de 150 euros y eso se tiene que notar por algún lado.

Parte trasera del reloj inteligente Amazfit Active, donde se encuentran los pines de carga y los sensores. 20bits

Resumen

Creo que este producto es una buena apuesta si te gusta controlar tu salud, haces algo de ejercicio y además valoras la estética en un wearable y no quieres gastarte mucho dinero. Y tiene la opción de llamadas, que para muchas personas es una condición indispensable. Me parece una relación calidad-precio muy equilibrada.

Lo recomendaría 100%, sobre todo si valoras mucho la autonomía y si no eres demasiado 'freak' de la tecnología. Lo que monta este reloj —y por el dinero que pagas por él— no está nada mal, pero no llega al nivel de otras marcas que son más premium.

20minutos.es recibe una comisión si pulsas en este enlace. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

LO MEJOR - Su batería de dos semanas

- Su diseño es bonito y funcional

​- Su precio muy bien equilibrado con lo que ofrece

​- Incluye llamadas

LO PEOR - Tarda dos horas en cargarse al 100%

- La pantalla, sobre todo en exteriores, se podría mejorar

- El GPS no va muy fino

- Cuando estás con algún modo deportivo activo no puedes interactuar con el reloj (por ejemplo para mirar una notificación)



Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.