¿Quieres que los usuarios confíen en tu marca? Presta atención a la privacidad

Cuando se trata de proteger la privacidad de los usuarios, las marcas no pueden quedarse en lo básico. Esta es la principal conclusión de un estudio de Google e Ipsos en el que han participado 10.000 personas de todo el continente europeo. El análisis pone de manifiesto la pérdida de confianza en las compañías que no cuentan con una buena estrategia de privacidad.

Los clientes se sienten frustrados y desconfían de las marcas cuando ofrecen una mala experiencia en este sentido y, por el contrario, cuando se sienten seguros, la predisposición hacia las empresas mejora sustancialmente. De ahí la importancia de una buena gestión de datos para mejorar los resultados publicitarios.

Las conclusiones de esta reciente investigación han sido publicadas en un artículo en la web de insights de Google

Además de exponer las consecuencias de las malas prácticas, el informe aporta algunas ideas para que los clientes sientan que tienen el control sobre sus datos. Sugerencias que pasan por permitir que los usuarios que cambien sus preferencias de cookies o que puedan darse de baja para no recibir marketing por correo electrónico. Pero no todo se queda ahí, en el artículo se destacan tres prácticas muy interesantes para ayudar a las compañías a ofrecer una experiencia de privacidad positiva y confiable. Si te interesa este tema, no te pierdas este artículo de la web Think with Google y descárgate el informe completo del estudio.

