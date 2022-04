Quién está detrás de la voz que escuchas en el coche con Google Maps

Cada día, miles de personas en España usan el navegador de Google Maps para orientarse en sus viajes, y van acompañados en su vehículo por una voz femenina que les va indicando qué dirección tomar.

Detrás de esa voz anónima para la mayoría hay una persona de carne y hueso. Tal y como recoge en un reportaje el portal iProfesional, esa persona es una actriz y cantante llamada Nikki García.

Hace unas semanas se hizo viral un vídeo en Twitter publicado por la propia Nikki García. "Mis amigos Juan y Ana me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo", escribió.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

En el vídeo, se la ve a ella diciendo de viva voz en directo las indicaciones que hace habitualmente como voz del navegador de la todopoderosa compañía californiana.

Nikki García destaca como actriz de doblaje, y puso su voz a películas tan famosas como Aladdin o El regreso de Mary Poppins, entre otras producciones.

Además, destaca por su faceta como cantante. Tal y como recoge en su información iProfesional, en el año 2019 Nikki García lanzó un disco junto a la banda De La Sierra.