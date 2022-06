Por qué mejorar la privacidad de los usuarios aporta buenos resultados a las empresas

Al igual que el doctor Jekyll de la novela de Robert Louis Stevenson, los seres humanos estamos llenos de contradicciones: somos razón y pasión, tenemos tendencias buenas, pero también egoístas; sabemos mucho y, al mismo tiempo, somos ignorantes. Esta esencia dual se filtra en nuestra opinión sobre la privacidad online. "Los consumidores queremos que nuestros datos estén protegidos y, sin embargo, estamos dispuestos a dar nuestra información personal si las empresas los utilizan para aportarnos algún tipo de valor". Así lo afirma el investigador de Google Jonny Protheroe que ha dedicado varios años a analizar la opinión sobre el derecho a la privacidad más de 7.000 personas de cinco países europeos. Sus conclusiones las resume en un esclarecedor vídeo que ha recogido el site de Think with Google.

Protheroe está convencido de que la privacidad no está reñida con los resultados y anima a las empresas a ofrecer contenido de valor a sus clientes. Entre las conclusiones de su estudio destaca la idea de que las marcas que ofrecen experiencias útiles, accesibles y fáciles de recordar a cambio de los datos multiplican la relevancia de sus anuncios. Y añade tres ejemplos: una aerolínea, una tienda de moda y una galería de arte, de marcas que han sido capaces de ofrecer contenido de valor significativo a sus clientes digitales sin renunciar a una estrategia centrada en la privacidad. ¿Quieres saber cómo lo hicieron? Lee el artículo completo en el site de Think with Google.

