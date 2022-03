Por qué comprar ahora el nuevo Oppo en Amazon: llévatelo con un 'pack' de regalo valorado en 400 euros

En lo que a telefonía móvil se refiere, siempre buscamos contar con buenas prestaciones porque el smartphone se ha convertido en un indispensable en nuestro día a día. Apple y Samsung son dos de las marcas favoritas a la hora de elegir estos dispositivos, pero cada vez le siguen más de cerca otras como Huawei, Xiaomi y Oppo. De hecho, está última no deja de triunfar en España gracias a sus prestaciones a buen precio. Aunque ya lleva años operando en este campo, su popularidad es relativamente reciente y, sin embargo, ya se ha convertido en una de las firmas de referencia de los usuarios de Amazon.

La fotografía es una de las apuestas fuertes de la marca igual que la resolución de la pantalla, puesto que fue de las primeras en apostar por una resolución FullHD. Aun así, la firma ofrece precios competentes y, en Amazon, podemos encontrar buenos modelos por menos de 170 euros. Claro que Oppo también ofrece modelos de gama alta y, para muestra, el que protagonizará su próximo lanzamiento: el Find X5 y Find X5 Pro, dos versiones en las que introduce su procesador de imagen propio, MariSiliconX. Así, además de estas prestaciones, en 20deCompras te contamos otro motivo más para apostar por uno de estos modelos. En Amazon hemos encontrado una oferta de pre lanzamiento que te va a dejar boquiabierto: la compra del modelo Find X5 de 8 GB incluye regalazo. Además de estrenar móvil, podrás conseguir los auriculares inalámbricos Enco X, el smartwatch de la marca y una funda de carbono para proteger tu dispositivo. ¿Se puede conseguir más?

El Oppo Find X5 y los 'gadgets' que incluye de regalo. Amazon

Otros nuevos Oppo a tener en cuenta

Si el modelo de 8 GB de RAM y pantalla de 6,5 pulgadas crees que se te queda escaso, tranquilo, en el nuevo lanzamiento de Oppo todo está pensado. Para aquellos que buscan un smarphone aún más potente, la marca ha lanzado una versión del Find X5 Pro, también disponible en blanco y negro, con 12 GB de RAM y una pantalla de 6,7 pulgadas. Y, tranquilo, ambos modelos también incluyen un regalazo de estreno (¡aún mejor!): el Watch Free, que cuesta 329 euros; la base de carga inalámbrica Wireless Charger, valorada en 100 euros y los auriculares bluetooth Enco con funda de carbono, que rondan los 100 euros.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.