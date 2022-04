Por qué apostar por el audio para llegar a tu audiencia: así le funcionó a Pepephone

Los medios tradicionales han tenido que adaptarse al entorno digital, aunque, para la radio, lejos de suponer un perjuicio, esto ha supuesto toda una ocasión. De hecho, la transformación digital ha dotado al formato de audio de mayor importancia entre los españoles. Y es que, según un estudio de Dentsu, la radio online ha triplicado sus oyentes en la última década, en parte gracias al aumento de popularidad de los podcasts, contenidos escuchados por el 40% de la población española. En cuanto a plataformas, a la hora de disfrutar de música en streaming, Youtube sigue siendo la preferida para el 52,5%.

Por eso no es de extrañar que algunas compañías, como Pepephone, hayan aprovechado el bum del audio online para llegar a la audiencia (¡y a sus clientes!). La marca, que forma parte del grupo MásMóvil, aprovechó este formato novedoso de alcance para diferenciarse del resto de anunciantes del sector telco (especialmente saturado en lo que a publicidad y media se refiere). ¿Por cuáles apostó? Decidió incluir formatos novedosos en su estrategia de YouTube, hasta ahora basada en campañas de vídeo con formatos Trueview, pero siguiendo una serie de claves que desentrañan en este artículo de Think with Google. ¿Listo para descubrirlo?

