Por menos de 20 euros, así puede hacerte Alexa la vida más fácil con el Echo Dot de tercera generación

Desde que salió al mercado el altavoz Echo Dot con asistencia inteligente de Alexa supuso toda una revolución. El dispositivo de tercera generación, ahora también puedes conseguir su versión de cuarta, cuenta con cerca de 70.000 valoraciones en Amazon y durante unos días solo cuesta 19,99 euros. Se trata de un gadget que ayuda a millones de personas en todo el mundo en su día a día y es capaz de convertir nuestro domicilio en un hogar inteligente sin mucho esfuerzo, hacer llamadas, reproducir listas de música e incluso mejorar nuestra experiencia de sonido cuando jugamos a los videojuegos. Además, es una gran ayuda si en casa viven con personas con movilidad reducida.

No obstante, hay cierto tipo de usuarios que no pasa de sus funciones más básicas, y todavía no ha descubierto su verdadero potencial. ¿Este es tu caso? No dejes de leer para conocer algunas curiosidades y trucos que mejorarán tu experiencia con este dispositivo. ¿Sabías que puedes cambiarle el nombre y dejar de lado el manido Alexa? También puedes a perfeccionar sus habilidades o skills e incluir rutinas de ejercicio diario de 10 minutos, hacer la lista de la compra o configurar el temporizador para conseguir que los huevos poché queden espectaculares.

El Echo Dot de 3ª generación. Amazon

¿Sabes qué puede hacer por ti este pequeño 'gadget'?

A estos dispositivos todavía les queda por evolucionar, pero por el momento te dejamos una pequeña lista de los comandos más usados y conocidos para que conozcas sus funcionalidades más básicas..

"Alexa, despiértame a las 8.00"

"Alexa, ¿qué hay en mi calendario hoy?"

Alexa, ¿qué tiempo hace en Madrid?

"Alexa, reproduce aleatoriamente mi lista de reproducción de favoritos"

"Alexa, ¿qué hay en las noticias?"

"Alexa, abre Just Eat y pide mi último pedido"

"Alexa, enciende las luces del salón"

“Alexa, enciende la televisión”

“Alexa, ¿cuántos pasos di ayer?”

Una casa domótica

Conectar Alexa a los dispositivos del hogar es de gran ayuda si en nuestra casa viven personas con movilidad reducida. Es un controlador domótico que permite encender y apagar las luces con un comando de voz, encender la tele sin necesidad de buscar el mando, conectar la calefacción y cambiar la temperatura, subir y bajar las persianas si están conectadas, o poner nuestra emisora de radio favorita o leer los titulares del día.

Trucos navideños

Aunque la Navidad está a punto de terminar, los más pequeños de la casa podrán disfrutar con las nuevas habilidades navideñas de este dispositivo ya que podemos hablar con Papá Noel o los Reyes Magos y saber por dónde andan en su recorrido e incluso ver cine navideño con comandos como “Alexa ¿qué es ese hedor? ¡Es fantástico!”, para ver 'El Grinch' en Prime Video.

Si necesitas ayuda en la cocina

Es en la cocina cuando las manos suelen estar ocupadas o sucias cuando descubrimos otras habilidades de Alexa: con solo la voz podemos encontrar nuestra receta favorita de rissoto, y convertir las onzas de la medida original en gramos. Incluso, es posible poner el temporizador para que el arroz no se pase y añadir a la lista de la compra ese ingrediente que necesitas y que ya no tienes en la nevera. Y si tus hijos se han pasado de pedir galletas con chocolate, puedes desactivar el código de voz.

Además, al contar con un algoritmo de aprendizaje de inteligencia artificial se adapta al usuario y puede ayudarnos a elegir una receta un juego o una canción basándose en nuestra experiencia de usuario y todo esto por solo 19,99 euros con el Echo Dot de tercera generación. ¿Vas a perder la oportunidad de probarlo?

