La Policía Nacional alerta de este SMS que parece de CaixaBank pero no lo es

"Y vuelta la burra al trigo... ¡¡¡Que no!!! Que el banco no te informa de problemas en tu cuenta #online a través de sms. Es #phishing. No pinches en enlaces de procedencia desconocida. #NoPiques". Con este mensaje en la red social de Twitter, la Policía Nacional ha alertado de una nueva estafa mediante el método conocido como phishing que están usando los ciberdelincuentes para robar información personal.

Esta vez suplantan la identidad de CaixaBank y destacan en el mensaje que han detectado "un intento de acceso sospechoso en su cuenta" y que "por seguridad" el cliente debe proceder a verificar sus datos. Así, insertan un enlace para hacer clic y redirigir al usuario a la web fraudulenta.

¿Qué hay que hacer al recibir este mensaje?

El objetivo de los ciberdelincuentes con este tipo de estafas es que el usuario caiga en la manipulación y se descargue el archivo malicioso para que los estafadores obtengan sus datos personales, como los bancarios. Por eso, es muy común que traten de suplantar la identidad de entidades públicas o privadas conocidas, como es el caso de CaixaBank.

El primer paso si recibes este tipo de mensaje es eliminarlo de tu bandeja de entrada y no abrir ningún tipo de archivo adjunto, tal y como explican desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). En este sentido, los expertos en ciberseguridad recomiendan mantener los dispositivos actualizados y protegidos con antivirus, así como realizar copias de seguridad de forma frecuente.