Planificar ya no es suficiente: 2.400 anunciantes de todo el mundo apuestan por los presupuestos flexibles

En momentos de incertidumbre económica los hábitos de compra de los consumidores se modifican y las empresas deben hallar el equilibrio entre la planificación y la necesidad de adaptarse a los cambios. Una combinación entre estrategia y flexibilidad presupuestaria que nunca es fácil. Para conseguirlo, los equipos de ventas y finanzas trabajan de forma conjunta con un objetivo: sacar el máximo partido de la inversión. Por eso, apuestan por el marketing digital, que ofrece la posibilidad de cambiar rápidamente los planes de medios y optimizarlos de forma constante. Gracias a soluciones como la Inteligencia Artificial o el aprendizaje automático surgen nuevas oportunidades que están animando a los profesionales a replantearse antiguas estrategias.

Así se refleja en las conclusiones de la encuesta realizada por Google y Kantar a 2.400 anunciantes de todo el mundo y que han sido publicadas en la web Think with Google. De los resultados de este estudio se desprenden interesantes insights que pueden ayudar a tu empresa a mejorar sus resultados. En primer lugar, los anunciantes reconocen que, aunque la planificación inicial del plan de marketing es necesaria, una mayor flexibilidad puede abrir el camino a conseguir mayores beneficios. Destacan, también, la importancia de la colaboración entre equipos y la apuesta por la especialización para optimizar el rendimiento de la marca. Y, además, insisten en la importancia de destinar parte de la financiación a la experimentación que puede abrir puertas a oportunidades de rendimiento a largo plazo. Estas son algunas de las principales conclusiones que encontrarás en este interesante artículo publicado en la web Think with Google.

