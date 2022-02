Los peligros del juego inmersivo: los accidentes de jugadores con gafas de realidad virtual se disparan

Las gafas de realidad virtual proporcionan una experiencia inmersiva de alta calidad. El problema es que nos aíslan visualmente del mundo real y eso puede suponer un peligro.

No en vano, las reclamaciones de seguros relacionadas con los cascos de realidad virtual aumentaron un 30% en el último año, según datos de la aseguradora británica Aviva recogidos por el Daily Mail.

Esta compañía registra casos de jugadores que se han estrellado contra sus televisores, tropezado con mesas de café y destrozado adornos cuando estaban inmersos en sus realidades alternativas.

Aviva dijo que el monto promedio de las reclamaciones relacionadas con la realidad virtual fue de 650 libras esterlinas, unos 775 euros, de media.

Casi 8 millones de gafas de realidad virtual se vendieron en todo el mundo el año pasado según International Data Corporation. En Reddit se ha creado ya el foro 'VR to ER' ('de realidad virtual a urgencias'), que tiene más de 80.000 miembros y en el que publican vídeos de percances mientras juegan.

Un ejemplo famoso y reciente es el de Liam Gallagher, ex cantante de la banda de rock Oasis, que esta semana contó a Absolute Radio su propia experiencia jugando a un juego de Los Simpson: "Estaba con lo de Los Simpson, estaba en la tienda de Apu mientras vendía comida y cosas a la gente. De repente, me metí a un mostrador, me paré en el mostrador para tener una pequeña charla con un tipo".

"Mientras, estaba apilando y casi me rompo la cara de nuevo", dijo el cantante de Manchester. Por suerte, su hijo Gene andaba cerca: "Él me agarró... Pero acabé en el frigorífico", dijo Gallagher.