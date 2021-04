Para el Día de la Madre, Huawei rebaja su 'smartwatch' más elegante para que sea suyo por 109 euros

Nuestra madre se merece lo mejor, y aunque no hace falta que una efeméride nos lo recuerde, el Día de la Madre es un buen momento para agradecerle todo lo que ha hecho (y sigue haciendo) por nosotros. Y es que no hay nada mejor que sus consejos ni nada más reconfortante que su abrazo. Claro que no hay descendencia que se libre ni de las reprimendas ni de las típicas frases de madre que, por mucho que nos pese, repetiremos y recordaremos con el paso del tiempo. Por todo ello, el próximo dos de mayo podemos sorprenderla con un detalle con el que conquistemos, aún más, su corazón.

Opciones hay muchas, tantas como tipos de madres, pero si queremos acertar, no hay nada como apostar por un gadget de moda. Y los wearables no dejan de ganar en popularidad. En concreto, los smartwatches son unos de los dispositivos más deseados y que, por supuesto, serán un acierto para nuestra mamá. Y no solo para las más deportistas, ya que, aunque son perfectos para incluir en cualquier práctica deportiva, también ofrecen funcionalidades muy prácticas para el día a día, para observar nuestro bienestar.

Prueba de ello es el modelo que hemos encontrado rebajado en Huawei con motivo del Día de la Madre. Se trata del Huawei Watch Fit Elegant, un modelo elegante y versátil para sorprender a mamá. Ahora puedes ahorrarte 20 euros en su compra y dejarte conquistar por sus prestaciones.

El Watch Fit Elegant. Huawei

Con motivo del Día de la Madre, desde Huawei han decidido bajarle el precio a este y a otros smartwatches para que puedas hacer feliz a tu madre y ahorrarte, además, algunos euros en el regalo. Este modelo, el Watch Fit Elegant, para de costar 129 a 109. Además, tal y como apuntan en la web del ecommerce chino, si añades el cupón ‘AWFELEGANT10’, te ahorras 10 euros más en la compra. ¿Te animas a regalárselo?

Las prestaciones que la van a enamorar

Con un diseño muy elegante que cabalga entre la esfera clásica de manecillas y las líneas más techies, el Watch Fit Elegant de Huawei es ideal para iniciar a nuestras madres en el mundo de los relojes inteligentes. Disponible en cuatro colores (rosa, verde, negro y blanco), este modelo tiene una autonomía de hasta 10 días, 96 rutinas de entrenamiento y una pantalla a todo color desde la que revisar las notificaciones que recibimos en nuestro smartwatch. Tres características claves a las que se suman otras muy interesantes, como los distintos diseños para ir cambiando de esfera según su look o su estado de ánimo o su aplicación de salud para que lleve bajo el número de pasos que da a lo largo del día.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Huawei y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.