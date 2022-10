En el ecuador de octubre, los usuarios techies cuentan los días que quedan para el Cyber Monday, la jornada de descuentos que, este año, se celebrará el 28 de noviembre y que supondrá el broche final al mes del Black Friday. Es durante esta campaña cuando los productos tecnológicos están sometidos a rebajas muy interesantes que hacen las delicias de los más tecnológicos... ¡y de los no tanto! Aunque el Viernes Negro también nos permite conseguir gadgets rebajados, es el siguiente lunes cuando la tecnología es la protagonista. Así, los ecommerces dedicados a este sector, aunque no pierden la oportunidad black que les da el mes de noviembre, se guardan algún as bajo la manga para ese lunes cibernético.

Claro que, como buenos rastreadores de ofertas sabemos que no tenemos por qué esperar hasta finales de noviembre (o principios si el marketplace de turno se suma al mes negro) para encontrar chollos tecnológicos. Con cierta frecuencia, El Corte Inglés lanza sus Tecnoprecios, unas jornadas que, por tiempo limitado, ponen a nuestra disposición ofertas interesantes para renovar nuestro ordenador, teléfono móvil o cualquiera artículo techie que se precie. Actualmente, aunque solo por tiempo limitado hasta el 16 de octubre, esta promoción está activa. Descuentos y productos hay muchos, pero aquí van nuestros dos favoritos.

Nuestros dos chollos favoritos

El móvil Samsung Galaxy A13 por 139 euros. Con una pantalla infinity y una resolución FHD, este modelo es una buena alternativa para disfrutar de calidad de imagen en todas las aplicaciones. Su sistema fotográfico incluye cuatro lentes de máxima versatilidad y también destaca por su gran autonomía. Disponible en colores negro y azul y en distintas capacidades de memoria, el modelo más barato es el color oscuro con 64 gigas +4 gigas de RAM.

Este modelo está rebajado un 21%: de costar 189,90 euros, ahora puede ser tuyo por 149,90.

Samsung Galaxy A13. El Corte Inglés

El portátil 15s-eq1131ns de HP 180 euros más barato. Aunque no incorpora sistema operativo, esta oferta merece la pena porque te ahorras 180 euros en un ordenador compacto y ligero, perfecto para el día a día. Cuenta con una batería de larga duración y ofrece un rendimiento a prueba de las tareas más arduas. En cuanto a la pantalla, es de 15,’6 pulgadas para una experiencia completa.

Este ordenador está rebajado un 37%: de costar 479 ahora puede ser tuyo por 299.

El portátil de HP. El Corte Inglés

