Novedades en las búsquedas en Google que pueden ayudar a mi empresa a crecer

Buscar algo en Google va mucho más allá de escribir un texto en la barra y hacer clic en la lupa. Con el paso de los años, el buscador ha ido incorporando sistemas más intuitivos para que encontremos respuestas en un océano de información que es internet. Ahora, el lenguaje de búsqueda es más natural y los usuarios utilizan el micrófono para elaborar frases complejas y hallar resultados más específicos. Incluso, es posible buscar con la cámara del teléfono o encontrar el título de una canción con solo tararear una melodía.

Tras la celebración del Google Search On 2022, el evento anual de la compañía donde se presentan las últimas novedades en términos de búsqueda, la vicepresidenta y directora general de Experiencias de Anuncios de Google, Vidhya Srinivasan, ha resumido algunos de los cambios que se avecinan en un artículo publicado en la web Think with Google. En él explica cómo los profesionales del marketing pueden aprovechar estas innovaciones para mejorar el rendimiento de su empresa. Algunas de las herramientas ya están disponibles como el sistema multibúsqueda que combina imágenes y texto simultáneamente. Un paso más para lograr un sistema más visual que facilitará las compras online con la incorporación de funciones en 3D.

La automatización de anuncios a través de la inteligencia artificial es otra de las innovaciones que las marcas pueden aprovechar para comercializar más rápido los productos. Así lo hizo Rothy’s, un minorista de zapatos y complementos, que apostó por la automatización y consiguió mejorar exponencialmente el rendimiento de su empresa. Si quieres conocer más claves del futuro de las búsquedas en Google y cómo pueden ayudarte a crear nuevas experiencias publicitarias no te pierdas este artículo.

En el site de Think with Google encontrarás este y otros artículos interesantes.