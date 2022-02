No, si reenvías un contenido por WhatsApp la plataforma no va a donar dinero para una causa

"Por cada 10 personas que pases estas fotos, WhatsApp donará 1€ para…”. Seguro que alguna vez has recibido un mensaje como este para que apoyes alguna buena causa reenviándolo a tus contactos. Aunque existen muchas formas de ayudar a aquellos que lo necesitan, esta no es una de ellas.

¿Por qué no es posible? Pues porque WhatsApp, según la propia compañía, tiene las conversaciones cifradas de extremo a extremo. Es decir, sólo el emisor y el receptor del mensaje pueden ver su contenido. Por tanto, la plataforma de mensajería no puede saber qué es lo que se está compartiendo y no puede distinguir si es una imagen para apoyar una causa concreta o, por ejemplo, un mensaje sobre cualquier otro asunto que estás enviando a un familiar.

Son muchas las cadenas por las que habéis preguntado a través del chatbot de Maldita.es (+34 644 22 93 19). Algunas de ellas vuelven a circular cada cierto tiempo y, por lo general, aseguran que si se comparte con otras personas de WhatsApp, la plataforma destinará una cantidad de dinero a la investigación contra el cáncer o a operaciones de niños enfermos.

No, WhatsApp no donará 1€ a la investigación contra el cáncer

"Por cada 10 personas que pases estas fotos, Whatsapp, donará 1€ para la investigación contra el cáncer. Gracias". Este es uno de los mensajes que ha circulado en los últimos días acompañado de unas imágenes con flores. No obstante, como decimos, es un bulo y la plataforma no va a donar ese dinero si la compartes.

Más bulos de este tipo. Capturas

No es la primera vez que se difunde un bulo de este tipo. Desde al menos 2017 circula otra cadena con un texto muy parecido y un lazo rosa. En ese momento la Policía Nacional ya negó en Twitter que fuese cierto.

Déjate de supuestas cadenas #solidarias y, si quieres colaborar con alguna buena causa, hazlo desde sus cuentas oficiales. pic.twitter.com/czi5sGg5yT — Policía Nacional (@policia) October 19, 2017

También se comparten con imágenes de niños

En Maldita.es ya hemos desmentido otros contenidos muy similares a los anteriores pero con imágenes de supuestos niños enfermos. Por ejemplo, recientemente también se ha difundido que WhatsApp donará un euro para el trasplante de médula ósea de una niña pequeña cada vez que reenvíes su foto.

En 2020 también desmentimos que WhatsApp fuese a dar un euro por cada imagen compartida de otro niño para contribuir a su operación.

No es raro que empleen imágenes de niños. Captura

Las conversaciones de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo

Desde WhatsApp han explicado a Maldita.es que las conversaciones de su plataforma "están cifradas de extremo a extremo", de manera que los mensajes sólo pueden verlos la persona que los envía (emisor) y la que los recibe (receptor). Así lo indican en su página web: "el cifrado de extremo a extremo garantiza que solo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo".

De esa manera, WhatsApp no puede donar un euro cada vez que envíes estas fotos, puesto que no sabe si lo que estás enviando son esas imágenes, según la compañía. En definitiva, hay muchas formas de ayudar a gente que sufre una enfermedad o que se encuentra en situación de vulnerabilidad, pero difundir una foto que asegura recaudar fondos por cada vez que se comparte en WhatsApp no es una de ellas.