No, Primark no está enviando bolsas de regalo por Navidad a quien comente y comparta esta publicación de Facebook

Con diciembre a la vuelta de la esquina, son muchas las personas que están pensando ya en regalos de Navidad, Reyes o “amigos invisibles” para hacer sus seres queridos y, como suele ocurrir cuando se acerca una fecha señalada, los timadores ya están al acecho.

Una página de Facebook llamada "Primark Fans" ha compartido una publicación por la que habéis preguntado en el chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) y en la dicen que nos darán una bolsa de regalo especial de Navidad si comentamos "Feliz Navidad" y compartimos antes del 16 de noviembre. Pero, cuando hacemos ambas cosas, nos llevan a un formulario en el que nos piden nuestros datos personales para participar en otro sorteo diferente, que no tiene relación con Primark.

Captura del anuncio, que es un timo MACL012

La página no es de Primark

La página de Facebook que publica el supuesto sorteo se llama 'Primark Fans' y no tiene nada que ver con Primark, la tienda de ropa y complementos, aunque utiliza su logotipo y fotos de sus establecimientos. Pero la página oficial de esta marca en en la red social es: facebook.com/Primark. Además, la cuenta del sorteo se creó hace poco tiempo, el pasado 8 de noviembre, lo que debería hacernos sospechar.

Pantallazo del timo. Maldita | MACL012

Te redirigen a otro sorteo en el que te solicitan tus datos

Cuando enviamos nuestro comentario, recibimos una respuesta automática -igual para todos los usuarios- diciendo que debemos "completar el proceso de validación" compartiendo la publicación en ocho grupos de Facebook. "Una vez hecho esto, tardará 48 horas en comprobarlo todo", afirma el post.

Te obliga a compartir para tener la validación. MACL012

Sin embargo, este no es el último paso. En una publicación posterior, nos indican que tenemos que registrarnos en una página: "¡No pierdas la oportunidad y asegúrate de registrarte correctamente!", señala la publicación.

Te pide que des todos tus datos. MACL012

Al pinchar en el enlace que aparece, nos lleva a una página que no es la web oficial de Primark (https://www.primark.com/es), donde te piden que pinches en un botón para registrarte. Pero el botón te lleva a otra web en la que promocionan una supuesta tarjeta de regalo de H&M de 300 euros y solicitan tus datos personales para participar en el sorteo. Si has detectado un sorteo fraudulento o has sido víctima de un timo, puedes compartir tu historia en timo@maldita.es.