Parece que fue ayer cuando una mujer llamada Alexa se metió en los hogares españoles para hacernos la vida un poco más fácil a través de la voz, pero, en realidad, fue hace ya tres años. El tercer aniversario de Alexa en España se celebra este mes de noviembre y cuenta ya con más de seis millones de interacciones con usuarios españoles. No es de extrañar, entonces, que Amazon esté también de celebración y quiera conmemorar el cumpleaños de Alexa. Por eso, deberás estar muy atento para no perderte ninguna de las rebajas que activará a partir de ahora Amazon y no quedarte sin stock de los dispositivos favoritos. Muy importante porque ahora que se acerca el Black Friday habrá más demanda.

Y para dispositivo favorito, el Echo Dot de tercera generación es, sin duda, el más inteligente y popular de los dispositivos Alexa. Controla la música con la voz y reproduce streaming canciones de numerosas plataformas. Una de las razones por las que se ha convertido en el favorito de Amazon es porque su sonido es más intenso y de mayor calidad que muchos altavoces del mercado. Si no quieres quedarte sin stock de este altavoz inteligente, deberás estar muy atento a la página de Amazon para hacerte con el Echo Dot de tercera generación.

El Echo Dot de 3ª generación. Amazon

Por qué pasarte al lado Alexa

Ahora que conoces la calidad del sonido y popularidad del Echo Dot de tercera generación de Amazón, te gustará saber qué más puedes conseguir con este gadget de Alexa. Si posees en casa dispositivos Echo compatibles y repartidos por las habitaciones, podrás llenar de música todo tu hogar, como si de un musical de Broadway se tratase.

Una razón más, que te regalamos desde 20deCompras para pasarte al lado de Alexa, es que puedes vivir como un príncipe o una princesa: pídele a Alexa por las mañanas que encienda las luces, ya que controla tus dispositivos del hogar, pídele que consulte la previsión del tiempo para saber con qué ropa vestirte o que te narre las noticias mientras desayunas.

Por último, y no menos importante, gracias a Echo Dot estarás conectado siempre con tus seres queridos. Con este dispositivo es posible llamar o enviar mensajes a cualquier persona que tenga un dispositivo Echo, la aplicación móvil de Alexa o Skype sin mover un solo dedo, solo hay que decirle a Alexa que lo haga por ti y tendrás más tiempo para dedicarte a las tareas del hogar, que muchas veces descuidamos por falta de tiempo.

