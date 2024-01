NIU KQi Air: un patinete eléctrico de gama alta que solo pesa 11,9 kg y tiene alarma para evitar robos

Valoración: NIU KQi Air / Patinete eléctrico

Los patinetes eléctricos se han convertido en un medio de transporte más en nuestras calles. Tanto es así que hay ciudades españolas que han adaptado más carriles bici o han habilitado carreteras para que circulen por ahí. El año pasado la revista de la DGT calculaba que había más de 800.000 en España y la cifra no hace más que crecer, tanto es así que este año nuevo entra en vigor una regulación al respecto.

Desde que comenzó a comercializarse hasta ahora, los fabricantes han ido lanzando modelos cada vez más interesantes y uno de los últimos de gama alta ha sido NIU KQi Air, de 1.399 euros. Este nuevo patinete lo he estado probando en el último mes para 20Bits y tiene varios factores a tener en cuenta si estás pensando en comprar.

El peso ideal para llevar a cualquier parte

Cuando utilizo otros patinetes, tiendo a utilizarlos menos cuando voy a sitios que no conozco o que sé que va a ser complicado llevarlos conmigo cuando no los esté usando. No obstante, con NIU KQi Air esta desventaja ha dejado de ser un problema gracias a su ligereza.

Este modelo tiene un chasis de un 70% fibra de carbono y un 30% magnesio, y eso hace que solo pese 11,9 km. Generalmente, suelen pesar mucho más, algo que dificulta cogerlos para subir unas escaleras, por ejemplo.

Además, es muy cómodo de transportar un pulso, ya que puede plegarse fácilmente y anclar el manillar con la parte de arriba de la rueda trasera. De este modo, los usuarios pueden cogerlo con una sola mano o cargarlo al hombro sin complicaciones.

Una gran autonomía y potencia

La velocidad máxima del KQi Air es de 25 km/h como marca la regulación europea al respecto en este tipo de medio de transporte. No obstante, un factor muy importante en el que debemos fijarnos antes de adquirir un patinete es en su potencia, sobre todo para saber si esta velocidad puede reducirse con fuertes rachas de viento o en pendiente. Por suerte, la potencia máxima es de 350W/700W y puede subir colinas de 20% de inclinación, lo que lo vuelve el vehículo idóneo para urbanizaciones con cuestas o de mucho aire.

Por otro lado, tiene una batería de iones de litio de 48V que tiene una autonomía de 50 kilómetros con una sola carga. Así, los usuarios pueden asegurarse de que no se quedarán a la mitad en su trayecto al trabajo oa la universidad.

Otras características interesantes

Como todos los patinetes de NIU, KQi Air puede conectarse a la aplicación de la marca para guardar todos los trayectos que se realizan en el patinete y tener una mejor gestión de la batería u otros controles del producto.

Este modelo cuenta con una alarma que suena en caso de que no lo desbloquees con una de las dos tarjetas NFC que vienen en la caja (también puedes usar tu móvil si cuentas con tecnología NFC y descargas la aplicación). Esto proporciona una mayor seguridad, ya que hay casos de robos de patinetes eléctricos. Sin embargo, tiene una desventaja, puesto que no puedes moverte con el aparato apagado (enseguida suena la alarma) en caso de que no quieras usarlo y eso puede suponer un malgasto de la batería.

Un punto a favor es que dispone de frenado regenerativo, que permite reducir la velocidad de un vehículo transformando parte de su energía cinética en energía eléctrica. Esto da lugar a que, cada vez que presiona el manillar para frenar, almacenes ese impulso que había para cuando arranques de nuevo.

Asimismo, el KQi Air es muy cómodo cuando lo estás utilizando. Esto es gracias a su gran plataforma, que hace posible que el conductor no tenga que estar 'a la pata coja' mientras lo maneja, como ocurre en modelos low cost. Además, va del 0 a los 25 km/h al instante, sin que apenas se noten los baches y con una conducción muy tranquila.

En suma, dispone de una bocina y luces intermitentes para que las personas de atrás sean conscientes de cuándo se va a girar a la izquierda oa la derecha, volviéndolo un vehículo más seguro. Por lo general, en los modelos que no tienen esas luces, son los propios usuarios los que deben avisar al de detrás que va a cambiar de carril con los brazos, algo que puede hacer que pierda el equilibrio.

PUNTUACIÓN 8,8 LO MEJOR: la alarma antirrobos, el peso y los intermitentes.

LO PEOR: no se puede mover estando apagado y el precio.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.