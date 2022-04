¿Necesito mejorar mi internet para teletrabajar? No si tienes los 'gadgets' apropiados

El mundo laboral, al igual que el digital, está en constante transformación. En los últimos años, por ejemplo, se ha instaurado el teletrabajo como una de las principales formas de ejecutar las tareas de muchas empresas. Por eso, no es de extrañar que en multitud de ofertas laborales a día de hoy aparezca la palabra telemática y se ha hayan cambiado los viajes a la oficina para trabajar, por los trayectos hasta el salón de tu casa para teletrabajar. Con tan solo un ordenador portátil, muchos oficios pueden realizarse desde casa y para algunos trabajadores es más cómodo, pero, también pueden surgir dudas sobre qué material necesito. Si eres de los que ya posee una buena silla o un cojín ergonómico para mantener una buena higiene postural, solo necesitas mejorar la conexión a internet en tu casa. Pero, ¿realmente es necesario?

La respuesta es no. Si para poder realizar una videollamada de trabajo o algunas de las funciones necesitas trasladar todo tu material de oficina hasta la estancia de tu hogar donde se encuentra el router de internet, y entonces no hay fallos de conexión, el problema no es la tarifa contratada con tu compañía telefónica o la señal wifi de tu router, el problema puede ser la distribución de tus habitaciones que impide que llegue la señal hasta todas ellas. Y para solucionar este problema, una de las soluciones más demandadas hoy en día (¡y más económica!) es colocar un repetidor wifi, que garantice la conexión a internet de calidad en cualquier estancia de tu hogar sin necesidad de mejorar ni cambiar tu tarifa de internet.

Y si de verdad quieres que esta solución sea económica, lo mejor es navegar en el gigante de las ventas online. El favorito de los usuarios de Amazon es TP-Link con más de 113.200 valoraciones. Por su puesto, cuenta con cuatro estrellas de calidad y con la etiqueta Amazon Choice, la que el ecommerce otorga a los productos con la mejor relación calidad-precio.

¿Y por qué es el mejor valorado? Entre muchas cosas, porque su configuración es muy fácil (estará listo con solo pulsar el botón range extender) y te permite también usarlo como adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados. Un puente idel entre la zona donde tienes buena cobertura y el área donde tu wifi es un desastre.

Pero no solo por eso es todo un éxito, sino también porque la factura de la luz se ha disparado y este es un gadget de bajo consumo, solo 3 vatios, o sea que amplía la wifi de tu casa sin notar el consumo de luz a final de mes. Por último, posee hasta 5 indicadores que representan la intensidad de señal que recibe para que puedas encontrar la ubicación idónea para colocar el repetidor.

