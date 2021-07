Ya puedes comprar el mando inalámbrico Xbox de Space Jam: A New Legacy

Con motivo de celebración de la nueva película de Warner Bros llamada 'Space Jam: A new Legacy', Xbox se ha unido a la promoción y ha lanzado una edición exclusiva del mando inalambrico para la Xbox Series X|S, Xbox One y también para Windows 10, Android e iOS.

El mando que ya está disponible en la Microsoft Store a un precio de 64,99 € (unidades limitadas), es ideal para coleccionistas y amantes de los Looney Tunes.

Detalle del mando inalámbrico. Xbox

Tal y como podemos ver en su imagen de presentación, el mando inalámbrico Xbox tiene las superficies esculpidas, una geometría refinada y opciones mejoradas para poner en tus manos una comodidad y un control inigualables con un tiempo de uso de la batería de hasta 40 horas.

Que la fiesta no pare

La película de 'Space Jam: A new legacy' estará disponible en cines y HBO Max a partir del 16 de julio, pero eso no es todo; te recordamos que desde el 1 de julio, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate pueden disfrutar del videojuego Space Jam: A New Legacy – The Game a través del programa de recompensas de la suscripción. A partir del 15 de julio, el juego estará disponible de forma gratuita para el resto de los usuarios.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.