Xiaomi celebra el día de Star Wars con una edición especial de sus auriculares Buds 3

Los fans de Star Wars celebran cada 4 de mayo el día de la saga porque, tal día como hoy, pero en 1979, el Partido Conservador felicitó a Margaret Thatcher por su puesto de primera ministra de Reino Unido en una nota que decía "may the fourth be with you" ("que el 4 de mayo esté contigo"), que recuerda al "may the force be with you" ("que la fuerza esté contigo") de la mítica franquicia. Desde entonces, los fanáticos comenzaron a bromear sobre dicha frase hasta que, finalmente, en 2011 se oficializó como el día mundial de Star Wars.

Ahora, son varias las marcas que aprovechan esta fecha para lanzar ediciones especiales de sus productos y un ejemplo de ello son los auriculares Buds 3 Star Wars Edition que Xiaomi ha anunciado hoy. Los dispositivos los han presentado junto al famoso hashtag #MayThe4thBeWithYou y cuentan con un diseño exclusivo que busca "enamorar a los fans del universo Star Wars".

La funda de carga inalámbrica es blanca y destaca por su dibujo de un soldado imperial y, cuando se colocan los auriculares en los oídos, se escucha el sonido de las espadas láser. Además de estas características, Xiaomi ha comentado que, con la compra, también se incluye un cargador con un diseño especial parecido al de la caja de carga, pero con el negro como color predominante.

Los auriculares tienen un diseño exclusivo para esta edición especial para celebrar el día de Star Wars. Xiaomi

Más allá de la estética de Star Wars, los auriculares ofrecen hasta 32 horas de autonomía, contando la carga del estuche, y siete horas de uso contante. También tienen un soporte para un sistema de carga rápida, para que los usuarios puedan escuchar la marcha imperial siempre que quieran.

Por otro lado, los Buds 3 Star Wars Edition tienen cancelación de ruido activa, cuya reducción de ruido puede llegar hasta los 40 decibelios. En suma, son resistentes a la lluvia, al sudor y las salpicaduras, con una certificación IP55.

Los auriculares exclusivos pueden conseguirse en la web oficial de Xiaomi o en Amazon por 129,99 euros, pero hasta el 7 de mayo estarán rebajados a 99,99 euros.

