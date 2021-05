Xiaomi diseña el concepto de un móvil modular con cámara y batería intercambiables

Hace un tiempo, las tapas traseras de los móviles eran extraíbles, por lo que teníamos completa libertad de reponer las baterías cuando nuestro smartphone dejaba de funcionar; sin embargo, con el tiempo las marcas se dieron cuenta de la cantidad de dinero que perdían con este método y los móviles empezaron a diseñarse con un concepto 'unibody', es decir, que la tapa trasera quedaba pegada al smartphone, haciendo que necesitases llamar a un técnico para cambiar la batería y que terminase siendo más económico cambiar de teléfono móvil.

Lo mismo ocurre con las cámaras, se iban renovando cada poco tiempo, haciendo que tu móvil nuevo, en términos fotográficos, terminaba siendo anticuado en cuestión de semanas. Intentando recuperar esa independencia del usuario, Xiaomi ha presentado una patente con el diseño de un móvil modular en el que tanto la cámara como la batería pueden intercambiarse.

En la patente también se muestra un sistema de cámara vertical que consta de cuatro cámaras. Xiaomi

La extensa documentación describe en detalle un teléfono inteligente que se compone de varios módulos, tres para ser exactos: en la parte superior se incluyen la cámara y el BCP, en la intermedia está la batería, y en la inferior los altavoces y la conexión USB. En las imágenes aparecen dos módulos cuádruples de cámara, uno vertical y otro cuadrado; y una cámara frontal. La patente muestra que los módulos se conectarían entre sí a través de un sistema de rieles que permitirían que el teléfono pudiera funcionar correctamente.

Para visualizar mejor este teléfono inteligente especialmente diseñado, el diseñador gráfico holandés Jermaine Smit, también conocido como Concept Creator, creó un conjunto de representaciones de productos para LetsGoDigital basado en la patente de Xiaomi.

Especificaciones de este smartphone modular

Al menos dos módulos contienen una pantalla, que una vez conectados entre sí forman un gran panel de visualización, sin costura visible, como se indica en la documentación.

La carcasa puede ser de metal o plástico. Se muestran y describen dos tipos diferentes de módulos de cámara. En primer lugar, vemos un sistema de cámara de forma cuadrada, que consta de una cámara triple con flash, algo similar al económico Redmi 9C .

Además, se muestra un sistema de cámara vertical, que consta de cuatro cámaras. Es notable que la lente inferior tenga un diseño cuadrado. Esto indica que este módulo de cámara tiene una cámara con Zoom periscópico, por lo que también puede hacer Zoom con este dispositivo tan peculiar.

Imagen conceptual del smartphone empaquetado listo para su venta. Concept Creator (Jermaine Smit)

La principal motivación de Xiaomi para desarrollar este teléfono inteligente modular es buscar una forma eficaz de combatir los desechos electrónicos. Y hablando de soluciones ecológicas, Apple es claramente un líder en esto. El fabricante estadounidense tiene el objetivo de operar completamente climáticamente neutro para 2030 en toda la cadena, de hecho, sus smartphones no incluyen en la caja el cargador. Samsung no tardó en seguir esta filosofía y los Samsung Galaxy S21 también vienen sin cargador. Obviamente, no todos están contentos con estos nuevos desarrollos, después de todo, un cargador se considera una parte esencial para mantener el teléfono en funcionamiento.

¿Saldrá adelante la idea del teléfono modular?

Aunque se han establecido varios proyectos a lo largo del tiempo para dispositivos modulares, muchos se han interrumpido mientras tanto. Si Xiaomi realmente quiere comercializar este dispositivo, será esencial un buen marketing. Sin duda, los móviles modulares responden de manera práctica a las tendencias actuales: combatir los desechos electrónicos, la reutilización, hacer posibles reparaciones económicas, etc.

Esta no es la primera vez que Xiaomi se asocia a un dispositivo modular; en 2013, Lei Jun, cofundador y CEO de Xiaomi, publicó varias fotos de un teléfono modular llamado Xiaomi Magic Cube en el foro chino Weibo. Aunque este dispositivo nunca se lanzó, parece que Xiaomi todavía está pensando en desarrollar un teléfono inteligente que consta de varios módulos. Veremos que les depara el futuro, mientras tanto, parece que nadie quiere volver a las tapas traseras extraíbles de hace unos años.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.