Vuelve a Lidl el famoso maniquí de planchado: seca y plancha tu ropa de manera automática en pocos minutos

Hace un par de meses, Lidl puso a la venta un electrodoméstico que llamó la atención de los clientes porque sus existencias se llegaron a agotar en tan solo unos días, ¿sabes de qué estoy hablando? Ni es una freidora de aire ni el famoso robot de cocina, se trata del maniquí de planchado que está diseñado para eliminar las arrugas de la ropa sin hacer ningún tipo de esfuerzo.

Planchar no es que sea una tarea muy entretenida, por consiguiente, este producto se lanzó hace unos años como una plancha vertical que es capaz de secar y quitar la rugosidad de la ropa con tan solo colocar la prenda en el maniquí y darle a un botón. Como he mencionado anteriormente, dicho dispositivo se agotó enseguida, no obstante, Lidl lo ha puesto de nuevo a la venta gracias a la marca Cleanmaxx.

Cómo funciona

Este planchador es un maniquí que tiene la forma de la parte superior del cuerpo, además, está compuesto por una estructura sobre la que coloca un globo de nailon. Una vez que hayas finalizado el proceso de montaje, solo tendrás que ajustar la prenda en el maniquí ayudándote de los clips de contrapeso para que seque y planche tu ropa de manera automática.

En el maniquí podrás colocar camisas, blusas, camisetas y jerséis , aunque tendrás que ver leer con detenimiento las etiquetas de tu ropa para asegurarte de que el tejido es apto para la secadora. Cunado termines de poner la prenda que desees, deberás seleccionar el nivel de planchado con la rueda que está situada en la base, así pues, empezará a funcionar y en unos minutos -entre diez y media hora- tendrás tu camisa sin arrugas.

Características y precio

Este producto pesa alrededor de 3,3 kilos y tiene unas dimensiones de 42 cm de largo, 18 cm de ancho y un metro de alto. Tiene una garantía de dos años, posee 18000 W y funciona si lo enchufas a una red eléctrica. Su precio está valorado en 59,99 € y si haces clic en el siguiente enlace podrás comprarlo o añadirlo a tu lista de deseos.

