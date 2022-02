Vuelo de drones en España: quién puede manejarlos, dónde se pueden usar y cuál es la multa si no cumples las normas

Recientemente, hemos conocido la noticia de que los Mossos d’Escuadra denunciaron a una persona que había volado un dron en Barcelona repetidas veces. Concretamente, el acusado realizaba rutas de más de seis kilómetros, con alturas superiores a las permitidas y con la ausencia de la documentación administrativa necesaria para volar este tipo de dispositivos.

Esta situación nos hace plantearnos qué es necesario para pilotar un dron o, mejor dicho, dónde y cómo puedo hacerlo legalmente.

A la hora de volar un dron es necesario que cumplas una serie de normas y leyes que regulan dónde poder hacerlo, dónde no y cómo. Además, podrías sacarte un seguro para drones que pueda cubrir los gastos que pueda suponerte un accidente inesperado como, por ejemplo, el choque contra un vehículo o daños con alguien.

Existe una nueva normativa europea que entró en vigor el 31 de diciembre de 2020 y que cambia las normas que, hasta el momento, eran efectivas en cuanto al vuelo de un dron por una persona y sin licencia.

La nueva norma no hace distinción entre usuarios profesionales y recreativos por lo que el reglamento debe aplicarse a cualquier aeronave no tripulada indistintamente de su masa y de su uso y ya sea con fines profesionales o recreativos. Con algunas excepciones como, por ejemplo, control fronterizo, vigilancia costera, aduanas, policía, salvamento, búsqueda o lucha contra incendios.

Cualquier persona puede volar un dron, sin embargo, dependerá del tipo de dron o de la actividad para que podamos hacerlo con o sin licencia de piloto. No siempre necesitas licencia de piloto para volar un dron, lo que no te exime de cumplir unas reglas.

Es decir, hay drones que no necesitan licencia de piloto ni certificado de vuelo, pero sí debes cumplir las leyes sobre dónde volar y cómo. Dependerá siempre de la aeronave que vayas a utilizar o del uso que hagas de ella.

Categorías de drones según personas y vuelo

En la actualidad, hay diferentes categorías de drones: abierta, específica y certificada. Cada una de ellas tiene sus requisitos y particularidades.

En la categoría abierta están los vuelos de bajo riesgo. No permiten sobrevolar grupos de personas, transporte de materiales o mercancías peligrosas ni operaciones autónomas.

En esta categoría no hace falta autorización previa ni declaración del operador porque son considerados de ‘bajo riesgo’. pero sí hay que cumplir una serie de requisitos imprescindibles:

Pilotos de más de 16 años o supervisión directa de piloto remoto.

​Registro del operador UAS.

​Aprobación de formación teórica o examen, según la subcategoría.

​Mantener el dron en la línea de visión.

​Altura máxima de 120 m.

​Masa máxima de despegue de menos de 25 kg.

En la web OneAir recogen, a su vez, una serie de subcategorías que son la A1, A2 y A3. Dependerá de ser parte de una u otra que las aeronaves cumplan una serie de requisitos, así como los propios pilotos.

El reglamento de diciembre de 2020 recoge que la categoría específica con operaciones de riesgo que no encajan en la anterior y que también tienen unas características.

Vuelos más allá de la línea visual.

​Operaciones a más de 120 m. de altura.

​Uso de drones de un peso mayor a 25 kg.

​Vuelos urbanos sin marcado CE.

​Vuelos urbanos con drones de más de 4g.

​Volar sobre aglomeraciones de personas.

​Arrojo de materiales.

En este caso, hay que cumplir una serie de requisitos:

Edad mínima de 16 años.

​Registro obligatorio como operador del UAS.

​Necesario un estudio SORA realizado por el operador.

La categoría certificada tiene una serie de normas que aún están en desarrollo, pero que incluiría las siguientes operaciones:

Sobrevolar reuniones de personas con un dron de más de 3 metros.

​Sobrevolar aglomeraciones, se transporte mercancías peligrosas o haya transporte de personas.

​Estudio de seguridad SORA que implique necesidad de certificación y licencia de piloto.

​Drones certificados bajo el Reglamento UE 2019/45.

Tipos de drones según su peso

La normativa europea clasifica los drones teniendo en cuenta su peso o masa máxima de despegue. Las categorías son C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6. En cada unas, se indican las especificaciones de cada modelo para un uso seguro. Han de indicar la categoría a la que pertenecen en el propio aparato.

Es posible que, si ya tienes uno de estos aparatos, hasta el 1 de enero de 2023 hay un período transitorio para que los fabricantes puedan incluir el marcado de la categoría en los modelos que distribuyen. Ahora mismo pueden hacerlo, pero en esa fecha será obligatorio para poder venderlos.

C0, para drones de menos de 250 g.

​C1, correspondiente a drones con más de 250 y menos de 900 g.

​C2, para drones de hasta 4 kg.

​C3, C4, C5 y C6, correspondiente a drones de más de 4 kg y menos de 25 kg.

Registro del dron

Es imprescindible realizar un registro como operador de drones a través de la página de la AESA o Agencia Estatal de Seguridad Aérea si tu dron está certificado. Y accedes al apartado 'Registro' donde verás un documento guía para hacerlo.

Además, según la AESA "Los operadores de UAS se registrarán en el Estado miembro en el que residan si son personas físicas o en el que tengan su centro de actividad principal si son personas jurídicas, y se asegurarán de que su información de registro es exacta. Un operador de UAS no podrá estar registrado en más de un Estado miembro a la vez. Adicionalmente, el propietario de una aeronave no tripulada cuyo diseño esté sujeto a certificación deberá registrarla".

El registro está vigente y es válido durante cinco años.

¿Cuándo hace falta licencia?

Desde 2021, todo el mundo deberá acreditar conocimiento en el vuelo de aeronaves. La nueva normativa establece tres categorías diferentes según el riesgo de la operación: abierta, específica y certificada. Para volar drones en la categoría abierta de la nueva Normativa UAS, es obligatorio superar el correspondiente examen en AESA, que puede ser de Nivel 1 o Nivel 2 (dependerá según el riesgo) Por su parte, para volar en categoría específica, hay que superar el examen de AESA de Nivel 3, para operar en los escenarios estándar contemplados en ella.

La categoría certificada recoge las operaciones con riesgo alto, con una dimensión de tres metros o más y sobre concentraciones de personas, para transporte o que puede poner en riesgo a terceras partes. Estas operaciones sí necesitan pilotos con licencia, un operador certificado y que el UAS tenga certificado. El operador aéreo debe tener el certificado AOC emitido por AESA.

Si tu dron es de menos de 250 gramos, independientemente de su uso, no necesitarás una licencia para pilotarlo, aunque sí es imprescindible que te familiarices con el manual del usuario y aprendas a utilizarlo. Los drones con 250 gramos sí requieren licencia, así como los que superen este peso, mientras que de 249 o menos gramos de peso ya no existe esta obligación.

Solo hará falta el certificado médico LAPL para las operaciones 'certificadas'.

Matrícula o placa identificativa

Cualquier RPA profesional (no necesariamente en caso de vuelos lúdicos) debe llevar una placa de identificación ignífuga en la que tendrán que incluirse el nombre del fabricante, el tipo, el modelo, el número de serie y el nombre del operador y los datos de contacto del piloto habitual de ese dron o aeronave. Esta información debe estar grabada a través de cualquier método homologado de grabado ignífugo (grabado químico, estampado…) y que esté legible, a la vista e indeleble. Todos los drones de más de 250 gramos de peso han de estar debidamente identificados con esta placa.

La normativa europea clasifica los drones teniendo en cuenta su peso One Air

Seguro de drones

No necesitas siempre un seguro, aunque es muy aconsejable que lo tengas para evitar problemas durante el vuelo. En cambio, si el dron se usa de forma profesional ya sea para extinguir un incendio o para controlar las carreteras, siempre debe tener un seguro, independientemente del peso que tenga. También debe tenerlo en caso de ser un dron que requiera licencia y tenga un peso mayor de 25 kilogramos.

Los seguros cubren al piloto del dron y no al dron. Es decir, si vas a pilotar varias aeronaves con un seguro te cubrirás para todas ellas, no necesitas tener un seguro para cada aparato.

Otros factores

En el caso de querer volar tu dron de noche, puedes hacerlo, pero, en este caso, debes tener una autorización de AESA (la solicitud puede tardar hasta seis meses en ser respondida) y un estudio de seguridad específico en el que “se consta de la seguridad de la operación nocturna”. Además, el dron en cuestión debe tener luces, pintura o cualquier otro dispositivo que asegure que va a ser visible durante la noche sin ningún problema.

No, en la mayoría de los casos. Si tu dron pesa 250 gramos o menos, sí podrás volarlo en conciertos o eventos. En este caso, podrás volar en entornos de edificios o reuniones de personas al aire libre siempre y cuando no superes los 20 metros de altura, no causes molestias o cumplas el resto de normas ya mencionadas en párrafos anteriores.

Si tu dron pesa más de 250 gramos no podrás sobrevolar reuniones de personas ni aglomeraciones de edificios ni lugares habitados.

En caso de hacer grabaciones como puede ser una boda o un concierto, se deberá tener en cuenta la regulación de Protección de Datos, la ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, las restricciones para la toma de imágenes aéreas y tener permiso para difundir públicamente esas imágenes.

Mapa de vuelo de drones

Si tienes un dron y quieres saber dónde volarlo cerca de tu hogar o zona de trabajo, puedes consultar el mapa de ENAIRE para saber cuál es el punto más cercano en el que puedes practicar o pilotar con el RPA sin incumplir ninguna regla. Podrás ver qué zonas son peligrosas, qué puntos están cerca de un aeropuerto o qué zonas sí te permiten el vuelo recreativo sin ningún riesgo.

