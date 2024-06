vivo V40 5G: un móvil de gama media, pero con una de las mejores cámaras y autonomía

Valoración: Vivo V40 5G

En 20Bits tuvimos la oportunidad de asistir al evento de presentación del Vivo V40 5G, que se celebró en Múnich, y probar el nuevo dispositivo durante varios días. Ya os adelantamos que por mucho que la compañía lo defina como un teléfono móvil de gama media, posee muchos aspectos y funciones que lo acercan a ser de un estatus superior.

Evidentemente, el punto fuerte, más allá de su procesador y gran autonomía, son sus dos cámaras en colaboración con la compañía fotográfica ZEISS. Digamos que es su punto clave y de referencia. Antes de adentrarnos en él vamos con una breve ficha técnica de dispositivo.

Ficha técnica Vivo V40 5G

Dimensiones y peso : 163.62 x 75.68 x 7.19 mm 193 gramos

: 163.62 x 75.68 x 7.19 mm 193 gramos Pantalla : 6.78 pulgadas, 1.5K (2.800 x 1.260 píxeles) y 120 Hz

: 6.78 pulgadas, 1.5K (2.800 x 1.260 píxeles) y 120 Hz Procesador : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM y almacenamiento : 8 o 12 GB de RAM LPDDR5 256 o 512 GB UFS 3.1.

: 8 o 12 GB de RAM LPDDR5 256 o 512 GB UFS 3.1. Batería : 5.500 mAh con carga rápida 80 W

: 5.500 mAh con carga rápida 80 W Cámaras : Samsung ISOCELL GNJ 50 MP - Angular: 50 MP - Frontal: 50 MP

: Samsung ISOCELL GNJ 50 MP - Angular: 50 MP - Frontal: 50 MP Sistema operativo : Android 14 Funtouch OS 14.0

: Android 14 Funtouch OS 14.0 Conectividad : eSIM, Bluetooth 5.4, WiFi 6 y 5G

: eSIM, Bluetooth 5.4, WiFi 6 y 5G Precio: 599 €

Un diseño, pantalla y hardware mejores que una gama media

Es un diseño que, a pesar de estar construido en plástico, ofrece una apariencia elegante con un acabado en tono mate que lo refuerza aún más. Está disponible en colores púrpura y plata, aunque personalmente me parece más bonito el primero. Es bastante fino, de los más delgados del segmento, prácticamente no pesa nada y muy cómodo a la hora de manejarlo incluso a una sola mano.

Los marcos de su pantalla casi no existen, aunque, para ser exactos, están muy reducidos y poseen una curvatura que refuerza esa sensación de artículo de lujo, pese a ser un móvil de gama media. Son esos pequeños detalles que se notan a primera vista. Gracias a su pantalla grande y curvada de 6,78 pulgadas con un panel AMOLED, que tiene una resolución de 1.5 K y una tasa de refresco de 120 hercios, nos encontramos con una muy buena pantalla y de tamaño considerable.

vivo V40 5G Mario Bordonaba

El tener el lector de huellas en la pantalla es bastante práctico y toda la gama de colores de las fotografías y la propia interfaz se aprecian con un gran nivel de detalle y colorido, luciendo muy bien. Incluso en la parte donde se ubican las dos cámaras, se puede apreciar que están integradas de manera muy elegante. Tiene varios modos de color y la temperatura del mismo se ajusta de manera muy correcta según la iluminación. Ofrece varias posibilidades de personalización en cuanto a los colores de los iconos, temas, etcétera, cosa que está bastante bien.

En cuanto a su hardware, posee un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, que es uno de los chips más fiables y solventes dentro de la gama media premium. Tiene 8 núcleos y 12 GB de memoria RAM, lo que le permite un manejo muy fluido y eficiente, algo que se nota nada más empezar a utilizarlo si hablamos de su uso en el día a día. Además, cuenta con hasta 500 GB de almacenamiento interno.

Por añadir algún 'pero', la aplicación de calendario y tiempo que viene en el teléfono, no las de Google, lleva varios días que no se abre cuando le das (será algún pequeño bug). Si te gusta jugar a juegos en el móvil, su rendimiento es bueno, pero ahí se queda, es algo limitado en ese aspecto.

Sus cámaras y sistema Aura Light son muy protagonistas

No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que este dispositivo está centrado en la parte de fotos y vídeos, debido a su colaboración con la firma fotográfica ZEISS, y sobre todo si nos fijamos en las cámaras que posee: una cámara principal ZEISS OIS de 50MP y una cámara ultra gran angular ZEISS de 50MP.

Fotografía con el vivo V40 5G 20BITS

Tanto la cámara principal como la frontal lucen muy bien en sus diferentes modos focales, especialmente con su modo vívido, que ofrece colores naturales, pero vivos y nítidos tras poder probarlo en condiciones distintas de luz y lugar. Sin embargo, su punto fuerte es la fotografía de retrato, ya que incluye diferentes modos focales de 24, 35 y 50 mm para elegir el más adecuado según la situación.

Fotografía con el vivo V40 5G 20BITS

Es verdad que cuando se hace el zoom más allá del 2x se pierde mucha calidad en las fotografías, aunque el hacer mucho uso de él no es algo prioritario. Donde realmente se marca la diferencia en sus fotografías es gracias al sistema Aura Light, que ilumina a cada persona con la luz necesaria en cada momento, permitiendo iluminar la escena como si se tratase de una luz de estudio en formato reducido y cuando haces una foto se aplica al instante.

Fotografía con el vivo V40 5G 20BITS

La batería no se queda atrás y es clave

Otro de sus aspectos clave, y podríamos decir que uno que marca la diferencia, es su batería de 5.500 miliamperios. Dentro de su rango de precio, es de las más grandes disponibles. Durante las dos semanas que lo hemos probado, la batería ha durado más de un día, incluso día y medio, sin ningún problema, haciendo fotos, vídeos, viendo series y testeando el móvil en general.

No he llegado a agotarla por completo, e incluso cuando la batería está cayendo por debajo del 10%, esa caída no es rápida y todavía tiene bastante aguante. Si a esta duración de batería le añadimos su sistema de carga rápida Flash Charge de 80 W, (aunque el cargador no viene en la caja) el resultado es que, en cuanto a este aspecto, es un dispositivo que supera las expectativas de su categoría de gama media.

PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10

LO MEJOR - Sus dos cámaras son superiores a una gama media

- Gran autonomía y buena fluidez del dispositivo

​- Gran capacidad de almacenamiento

LO PEOR - Algunas aplicaciones no se abren (pequeños bugs que se arreglarán con alguna actualización)

​- El zoom 2x de la cámara pierde demasiada calidad

​- Su rendimiento en juegos es algo limitado

