Vídeo: así se carga por completo un móvil Xiaomi en 5 minutos

La carga rápida es una gran ventaja a tener en cuenta a la hora de comprarse un dispositivo actualmente. Aunque en el día a día puede que tengamos tiempo de sobra para cargar el móvil antes de salir de casa, hay veces en los que nos surge un imprevisto o en los que se nos olvida enchufarlo a la corriente y solo tenemos unos minutos para recargar un poco la batería y la carga rápida puede marcar la diferencia.

Lo normal es que, pese a tener carga rápida, el móvil no llegue a completar su batería si solo tenemos cinco minutos antes de salir a la calle. Pero ese no es el caso de Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, que la firma ha demostrado que es capaz de llegar al 100% en 4 minutos y 55 segundos.

Los grandes protagonistas de Xiaomi en el Mobile World Congress 2023 que se celebra estos días son los móviles de su nueva gama 13. Pero, más allá del evento, el teléfono inteligente que se lanzó el pasado noviembre también se hace notar.

La firma ha cambiado la batería estándar de 5.000 mAh por una más pequeña de 4.100 mAh. Esto propicia a una velocidad de carga más rápida, pero sigue demostrando que la tecnología que tienen detrás es igual o más espectacular que la de smartphones de sus principales competidores.

Una marca que le pisa los talones es realme, que a principios de febrero demostró que podía cargar su nuevo Android GT Neo 5 con una batería de 4.600 mAh en solo 10 minutos con un cargador de 240 W. No obstante, esta tecnología debe demostrar que la vida útil de las baterías no se ve perjudicada por la carga rápida, sobre todo teniendo en cuenta que los móviles no pueden reemplazar las baterías a no ser que los manden a reparar.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.