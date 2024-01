Los disquetes nacieron hace 53 años: estos son los usos más curiosos que les seguimos dando

Vincent Botta via Usplash.com

El 22 de enero de 1971, IBM presentó el disquete como un nuevo formato de almacenamiento de tipo magnético para sus equipos y, por extensión, para todas las marcas de ordenadores que existieron durante la época. Este soporte medía unos 20 centímetros, servía para guardar documentos o copias, su capacidad eran 160 kilobytes y se vendían en paquetes de varias unidades.

Diez años más tarde, Sony lanzó, el 18 de abril de 1981, el primer disquete de 3 1/12 pulgadas para guardar aquellos archivos que estaban en el ordenador, por lo tanto, las personas tenían que insertar dicho producto en una ranura especial que estaba en la torre del PC para almacenar los documentos.

Al principio, estas memorias ofrecían 160 kilobytes, pero alcanzaron un máximo de 240 MB con el paso del tiempo. No obstante, el problema de los disquetes estaba en el soporte, debido a que los campos magnéticos externos dejaban de funcionar con los usos.

¿Qué empresas utilizan disquetes?

Su vida útil fue desde 1981 hasta el año 2000, cuando definitivamente dejaron de utilizarse. Y a pesar de que el gran fabricante de desquites dejó de desarrollarlos en 2010, todavía hay máquinas que dependen de ellos –moldeadores de plástico, equipos médicos, aviones o máquinas de coser–.

Por si no lo sabías, la mayoría de las entidades que aún utilizan dichos dispositivos son empresas pequeñas que nunca pudieron actualizar sus equipos. Por ejemplo, el diario Wired señala que "Davit Niazashvili (gerente de mantenimiento de Geosky , una aerolínea de carga) todavía usa disquetes para actualizar los sistemas de gestión de vuelo, además, afirma para dicho medio de comunicación que "es muy difícil conseguir disquetes, de hecho, los obtenemos de Amazon. Mientras haya disquetes disponibles, estamos contentos con eso".

Mientras tanto, otra empresa de la industria aeronáutica, como ACI Jet, sigue utilizando los disquetes para realizar el mantenimiento de las aeronaves, pero Brian Ford (empleado) indica que "están intentando ponerse al día".

¿Todavía hay stock de disquetes?



Wired explica que "PLR creó algunos modelos básicos que se pueden configurar para funcionar en casi 600 máquinas. Su lista incluye consolas de iluminación de escenarios, impresoras de placas de circuitos, osciloscopios, impresoras digitales, electrocardiógrafos, analizadores de señales vectoriales, máquinas de moldeo por inyección, dobladoras de tubos y tuberías, sierras troceadoras, cortadoras de alambre, cortadoras de plasma, prensas de metal, muestreadores de sonido, instrumentos musicales y máquinas CNC".

Por consiguiente, los interesados acuden a PLR en busca de actualizaciones no solo porque no pueden encontrar discos, sino porque no pueden obtener unidades de repuesto, por lo tanto, existe la posibilidad de que el disquete nunca vaya a desaparecer.

