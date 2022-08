Usa tus AirPods con Android sin perder las funciones especiales que ofrecen en Apple

Aquellos usuarios que optan por adquirir un teléfono móvil con sistema operativo Android después de haber estado usando un iPhone posiblemente se hayan percatado de que algunos dispositivos de Apple no funcionan igual con sus nuevos smartphones. Por ejemplo, los Android no integran ninguna app para disfrutar de todas las funciones de los AirPods.

Aunque sí que se pueden usar los auriculares inalámbricos de Apple en Android para escuchar música o realizar llamadas, hasta ahora no existía ninguna aplicación que permita que sacase su máximo partido.

Google cuenta con apps y servicios que hay en iOS, sin embargo, no había ninguna companion app para los AirPods. No obstante, parece que esto está cambiando con CAPod – Companion for AirPods, una herramienta de código abierto y totalmente gratuita que los desarrolladores de Alphabet han creado para descargar desde la Google Play Store.

Mediante esta plataforma, los usuarios con móviles Android podrán disfrutar de los AirPods en su totalidad. Con CAPod, dispondrán de algunas funciones que hasta ahora solo podían utilizarse con iOS, como verificar la batería que tiene cada auricular, modificar los controles de reproducción, etc.

A pesar de las funciones que la app permite que hagamos también con Android, sigue sin poder compatibilizar los AirPods con los asistentes inteligentes ajenos a iOS. Tampoco permite que los usuarios disfruten de la tecnología Audio Especial, ya que requiere licencias de Apple y su software exclusivo.

