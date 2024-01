Un producto hecho en España ha sorprendido en el CES: controla la eyaculación precoz con IA

La sexualidad ya no es un tema tabú porque la percepción respecto al placer ha cambiado en los últimos años por la aparición de los juguetes sexuales. Además, todo el mundo sabe que la sexualidad femenina está libre de tabúes, pero en lo que respecta a la masculina, todavía quedan varios temas por abordar porque, durante años, ha sido un tema del que muchos hombres han preferido no hablar.

La disfunción eréctil, la eyaculación precoz o la falta de deseo son algunos de ellos, además, son problemas que pueden poner en jaque mate la autoestima. De hecho, según un estudio de National Health and Social Life Survey, más del 30% de los hombres se enfrentan a alguna de estas situaciones, pero solo el 20% decide acudir a un especialista para tratarlas. No obstante, existen otros casos donde dichos usuarios no visitan al médico por vergüenza, mientras que otros recurren a los juguetes sexuales para intentar combatir estos problemas.

Si nos adentramos en cómo los juguetes pueden convertirse en un gran aliado del hombre, debemos poner como ejemplo el famoso Myhixel Control, un dispositivo de estimulación que propone un método terapéutico para controlar y prolongar la eyaculación sin provocar efectos secundarios.

Su empresa creadora, Myhixel, ofrece a los usuarios una sensación de penetración más realista porque el juguete posee una vibración constante y un sistema de calentamiento que imita la temperatura corporal. Además, cuenta con dos niveles de succión y un diseño anatómico para mejorar la experiencia de uso.

¿Cómo funciona Myhixel Control?

Myhixel Control funciona gracias a la aplicación móvil Myhixel Play, de esta manera, la plataforma utiliza machine learning para proporcionar al usuario un programa personalizado mediante la capacidad de la inteligencia artificial (IA). Asimismo, con la ayuda de la app, los usuarios pueden monitorizar su progreso y medir su mejora durante un programa de ocho semanas, en el que se enseña a los hombres a controlar la eyaculación.

Por otro lado, la aplicación fusiona dos tipos de metodologías:

Myhixel MED: Para aquellos que su orgasmo sea menor a los tres minutos durante la relación, utilizarán ejercicios para aumentar el tiempo de duración.

Myhixel TR: Se enfoca en la dificultad de controlar los tiempos del orgasmo, a causa de situaciones puntuales relacionadas con ansiedad o estrés.

Así es el dispositivo Myhixel Control. Myhixel

¿Cuánto cuesta Myhixel Control?

Como hemos mencionado anteriormente, Myhixel Control es una solución natural que está creada para ayudar a los hombres a controlar y prolongar su eyaculación, mejorando su salud sexual, y haciéndoles disfrutar más de sus momentos íntimos y relaciones sexuales.

Por si estás interesado, debes saber que este dispositivo se puede adquirir en varios comercios electrónicos, además, 20Bits te indica dónde se puede comprar.

Amazon: Disponible por 199 euros en este enlace.

Página web oficial de Myhixel: Disponible por 239,90 euros en este enlace.

