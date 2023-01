Todos tenemos a alguien a nuestro alrededor al que le apasionan los teléfonos móviles (y, si no, es que eres tú) y es muy fácil de identificar. Además de que suele poseer lo último del mercado, tiene marcado en el calendario las fechas en las que se celebran las Keynotes de Apple o cuando son los eventos de lanzamiento de otras firmas telefónicas. También se sabe al dedillo los megapíxeles que tienen los sistemas fotográficos de los modelos más novedosos y, por supuesto, las prestaciones más útiles que deben estar sí o sí en cada terminal. Este tipo de personas habitualmente suspira(mos) por tener un iPhone en nuestro poder, pues, si bien los móviles más económicos nos ofrecen muy buenos resultados, el smartphone de Apple es un verdadero objeto de deseo techie.

No sabemos si es por su sistema de cámaras, que compite directamente con algunas cámaras profesionales (y más desde el anuncio de que Sony suministrará el último sensor de imagen para la próxima generación de los móviles de la marca de la manzana). O quizás por sus prestaciones para garantizar la seguridad del terminal ante robos o pérdidas o por su capacidad para recuperar la mayor parte de los archivos. El caso es que los iPhone (y sus complementos) son los favoritos del sector de la telefonía. Sin embargo, la inversión que requieren no siempre está al alcance de todos los bolsillos, ni siquiera al de los amantes de la tecnología.

O eso pasaba hasta que el mercado de los reacondicionados llegó a nuestras vidas. Este tipo de productos aboga por un consumo responsable de los dispositivos y confía en darles una segunda oportunidad a modelos que, bajo la revisión y trabajo de un especialista, vuelven a estar como nuevos, pero, al no poder venderse como tal, tienen un precio más reducido. De hecho, una de las prestaciones que más preocupada del mercado techie de segunda mano es la batería, puesto que suele ser uno de los primeros indicios en dar muestra de obsolescencia. Sin embargo, en Back Market, un ecommerce dedicado íntegramente a este tipo de productos, han renovado completamente las baterías de algunos iPhones para que, aunque compremos a precio de reacondicionado, la autonomía del terminal sea como cuando está recién sacado de fábrica.

iPhones con baterías 100% nuevas

En color negro, iPhone 11 con batería nueva 128 gigabytes. Según la descripción del reacondicionador, que etiqueta este producto como excelente, el teléfono ha sido testeado "en 32 puntos de control para que la calidad y experiencia de usuario se maximicen a su entera satisfacción". Además, está desbloqueado para todos los operadores y 100% funcional.

Según el vendedor, este móvil está en estado 'Correcto'. Back Market

En color negro, iPhone XR con batería nueva 64 gigabytes. Disponible en las tres calidades posibles en Back Market (Correcto, Muy Bueno y Excelente), de este teléfono aseguran que ha sido reacondicionado “por profesionales”. El dispositivo, entre otras prestaciones, es libre e incluye accesorios.

Es compatible con todos los operadores de telefonía. Back Market

Más modelos reacondicionados

Si los tres modelos de Apple que hemos destacado no son lo que buscas, tranquilo: en el catálogo de Back Market hay una disponibilidad amplia que se adapta a gustos, necesidades y exigencias. Por eso, si los smarphones que encuentras sobre estas líneas no se adecúan a los tuyos, pero tienes claro que quieres un móvil reacondicionado, no dudes en visitar su web y comprobar si hay un iPhone perfecto para ti.

