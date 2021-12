Un dron entra en el huracán Sam: estas son las impresionantes imágenes que deja la grabación

Un dron ha grabado por primera vez el interior de un huracán que atravesó el océano Atlántico. Los usuarios podemos disfrutar de estas imágenes mientras que los científicos están preparados para compartir los resultados sobre cómo pueden ganar fuerza los huracanes.

Según Gizmodo, en la reunión anual de la organización American Geophysical Union se presentaron los hallazgos de la compañía, indicando que trabajaron en una estrecha colaboración con los científicos federales para desplegar su flota de drones marinos. La misión más atrevida fue enviar el dron ‘Saildrone 1045’ al huracán Sam.

Los investigadores dirigieron al vehículo aéreo no tripulado hacia el huracán porque la tormenta se estaba intensificando, no obstante, el dron no necesitaba estar cerca de la costa para operar. Chidong Zhang, director de la División de Investigación del Clima Oceánico del Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico Federal, explicó en un comunicado que “si este vehículo puede sobrevivir a un huracán, entonces sería una gran historia de éxito”.

A pesar de que el dron volcó varias veces en una superficie de olas de 15 metros, consiguió enviar imágenes y datos al equipo de investigación. Además, se desplegaron drones submarinos y aviones para recopilar más información.

Los científicos seguirán revisando los datos en los próximos meses, no obstante, los hallazgos preliminares muestran cómo los procesos naturales pueden influir en los huracanes y aprovechar los efectos del cambio climático. Otra de las investigaciones realizadas demuestra que el océano está creando un entorno en el que las tormentas podrían intensificarse rápidamente.

El hecho de obtener información sobre el interior de un huracán podría proporcionar a los investigadores datos valiosos para los próximos pronósticos, asimismo, el equipo de Saildrone también envío sus drones a otros cinco ciclones tropicales en el Atlántico para entender la intensificación de estos fenómenos.

La altura significativa de las olas. Saildrone

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.