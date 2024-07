¿Tu operadora está limitando tus datos móviles? Así puedes comprobarlo

Seguro que alguna vez has notado que la conexión de tu teléfono no va del todo bien usando datos móviles e incluso que se vuelve demasiado lenta. Esto rara vez es problema del teléfono si no que, en realidad, con tu conexión está ocurriendo algo.

Es verdad que puede ser algo puntual, pero puede ser que estés siendo víctima de una práctica conocida como ‘throttling’, un estrangulamiento de Internet. Vamos a explicar en qué consiste y en lo que debes fijarte para saber si tus datos están siendo limitados.

¿Te van lentos los datos móviles?: esta puede ser la causa

Como hemos mencionado antes, el ‘throttling’ es una práctica común entre los operadores para gestionar el uso de la red y consiste en reducir a propósito la velocidad de conexión cuando has alcanzado un cierto uso. Lo que buscan las compañías es evitar que la red se congestione a través de que los usuarios tengan una cantidad límite de ancho de banda. Aunque hay usuarios que tienen datos ilimitados y esto puede suponer un problema.

Si las webs te tardan más en cargar, las descargas son más lentas, estás viendo un vídeo en cualquier plataforma y se detiene o baja la calidad continuamente… Podrían ser varias señales que indiquen que está ocurriendo esto. Puedes tener algún repunte de velocidad e incluso que vuelva a ser normal para luego ser baja de nuevo, es decir, también tiene inconsistencia.

Para estar seguro de que esto está ocurriendo puedes realizar pruebas de velocidad de red y verificar si estás teniendo la velocidad que has contratado. Hay varias páginas webs (fast.com, speedtest…) que puedes consultar para comprobar la velocidad de tu conexión en cualquier momento del día. Si ves que no llega a los números contratados, puedes pedirle explicaciones a la compañía y subsanar cualquier tipo de duda.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.