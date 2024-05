El truco para gastar menos datos móviles y ahorrar en tu factura mensual de teléfono

Cuando salimos por ahí, nos vamos de viaje o pasamos tiempo fuera de casa, necesitamos los datos móviles para poder tener internet y estar comunicados con aplicaciones como WhatsApp u otras redes sociales. Todo depende de la tarifa que tengamos, pero es importante vigilar el consumo de los datos, ya que todo gasta y se pueden acabar antes de que se renueven.

Si esto ocurre, tendremos que navegar a una velocidad más lenta o contratar una tarifa más grande. Hay muchas maneras de evitar un consumo excesivo de datos móviles, aunque lo primero y más importante sea tener sentido común a la hora de utilizarlos. Si en eso no hay problema, tenemos una opción en el teléfono que nos ayudará.

Así podemos ahorrar datos móviles en nuestro dispositivo Android

Esta opción afecta a funciones como la sincronización en segundo plano de aplicaciones, descargas… Pero logrará que el móvil rinda mejor y con una mayor duración de la batería. Para poder activarla solamente tenemos que ir a 'Ajustes', 'Internet' y buscar la sección de 'Ahorro de datos'. Una vez que estés allí verás que hay un interruptor para activar.

Cuando lo hagas, la actividad en segundo plano se verá más limitada, haciendo que se consuman menos datos móviles, pero puede causar que algunas aplicaciones no se sincronicen al no estar abiertas. Para evitar esto, ya que seguramente necesitaremos que las notificaciones de algunas como WhatsApp no dejen de llegar, podemos colocarla en la lista de excepciones. Así, estas no restringirán su actividad.

Controla las apps para conservar los datos móviles

Las aplicaciones y sus diferentes funciones son los elementos del teléfono móvil que más datos consumen. Hay algunas medidas que puedes tomar de manera general:

Borrar las apps que no uses.

Haz que las aplicaciones sólo se actualicen con WiFi: esto lo harás en el apartado de ‘Ajustes’ tanto de la Google Play como de la App Store.

tanto de la Google Play como de la App Store. Descarga ficheros exclusivamente cuando tengas WiFi. Por ejemplo, en WhatsApp puedes configurarlo en ‘Ajustes’.

Las aplicaciones de audio y vídeo como Netflix, YouTube, TikTok, Spotify consumen una gran cantidad de datos, así que trata de usarlas únicamente cuando puedas conectarte al WiFi.

consumen una gran cantidad de datos, así que trata de usarlas únicamente cuando puedas conectarte al WiFi. Instagram es otra de las apps con un gran gasto de datos móviles, puedes reducirlo en ‘Perfil’ – ‘Configuración’ – ‘Cuenta’ – ‘Uso de datos del móvil’ y, ahí, activar ‘Ahorro de datos’.

