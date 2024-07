Tony Ran, presidente de Honor Europa: "Queremos pasar de la gama media a la alta"

Los últimos móviles Honor son el Honor 200 Pro y por el Honor 200, definidos por el aliciente de la fotografía de retrato de estudio. La compañía china presentó esta serie en París, donde 20bits participó en una entrevista grupal a Tony Ran, presidente de Honor Europa.

El Honor 200 Pro es el primer dispositivo Pro de la serie numérica que viene a Europa. El movimiento se ve como una forma de que esta serie tenga también rasgos flagship como la Magic.Hay varias razones para ello, empezando por los Honor 50, Honor 70 y Honor 90. Los éxitos anteriores nos han dado la confianza para traer más experiencia Pro al mercado europeo. Por otro lado, también queremos ofrecer a los consumidores cosas específicas, por ejemplo la mejor experiencia de retrato, aspecto del que empezamos a hablar en los Honor 90. El Honor 200 Pro ofrece una experiencia de retrato en el marco de una nueva experiencia de marca y de una plataforma más potente. A su vez, el modelo Pro representa nuestra intención de pasar de la gama media a la alta. El mercado no necesita otro Honor barato, hay demasiados jugadores en esa área. En Honor queremos ser innovadores y ofrecer la mejor experiencia de usuario. El 70% de nuestro catálogo pone el foco en los rangos que van de la gama media a la alta. Esa es la tendencia en general de la industria, y eso es también el valor de Honor. Tenemos que estar ahí.

La serie Honor 200 implica una asociación con Studio Harcourt. En el mercado tenemos alianzas como la de Xiaomi con Leica, Hasselblad con OPPO y OnePlus o la de Vivo con ZEISS. ¿Tienen la intención de que sea una colaboración a largo plazo o es solo algo específico para esta nueva serie?Es una historia diferente de la de nuestros contendientes. La asociación con Studio Harcourt es la historia de cuando la tecnología se encuentra con el arte. Studio Harcourt es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer en el nivel artístico, tanto por su equipamiento sofisticado como por su experiencia y por cómo sus imágenes fusionan la luz y la sombra. ¿Y si además este alcance artístico se encontrara con la última tecnología? La serie Honor 200 viene de introducir toda esta expresión artística en el algoritmo moderno. Los consumidores la pueden tener en su propio bolsillo. Hemos estado trabajando y nos hemos esforzado juntos durante 18 meses. Por supuesto deseamos continuarlo y esperamos que los consumidores disfruten la experiencia.

Honor utiliza la inteligencia artificial en sus teléfonos. Los Honor 200 muestran cómo esta tecnología potencia la fotografía de retrato. ¿Cómo ve el uso de la inteligencia artificial en contraste con las herramientas generativas que crean contenido original?Quisiera hablar de nuestra filosofía en torno a la IA. Honor trabaja en la IA desde hace años. Ya en 2016 introdujimos el primer smartphone con IA. Por supuesto, en ese momento no era la inteligencia artificial generativa. Pero esta se ha desarrollado y tenemos claro que la IA debe poner a la persona en el centro, concepto que nos guía en las innovaciones y en el diseño de productos. A la vez, la IA tiene que formar parte de un ecosistema amplio. Tiene que ser abierta y colaborativa. Debe favorecer la conexión entre dispositivos, plataformas y ecosistemas, y ahí está por ejemplo nuestro Magic Ring. Asimismo, también es importante lo que podemos ofrecer en cuanto a IA en el dispositivo. Podemos tener la IA basada en la nube, pero no hay que olvidar que a los usuarios les preocupan la privacidad y la seguridad. Estamos trabajando en una tecnología para que tu dispositivo te conozca y entienda mejor y a la vez no tengas preocupaciones sobre la privacidad. Tienes tu experiencia de IA en el dispositivo y al mismo tiempo puedes acceder fácilmente a la IA basada en la nube. Sería como una experiencia de IA híbrida para los consumidores. Y en ese sentido, contemplar los dos lados y que el usuario pueda elegir a lo que quiere acceder desde la nube y que también tenga su zona privada, lo que no desea compartir con nadie.