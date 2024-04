Estos son todos los electrodomésticos que debes desenchufar para ahorrar en tu factura

Con el gran avance que está sufriendo la tecnología, nuestras casas cada vez están más llenas de diferentes dispositivos electrónicos que consumen mucha energía, lo que se traduce a dinero en la factura. No basta con apagarlos para que dejen de consumir, ya que el consumo fantasma es uno de los grandes factores que a veces nos olvidamos y que simplemente por seguir conectados a la corriente, aunque no los utilicemos, también gastan energía.

Sí que es verdad que hay algunos electrodomésticos como la nevera que no podemos desenchufar porque se estropearía nuestra comida, pero hay otros sí que podemos desconectarlos mientras no estemos en casa o no los utilicemos y te vamos a explicar cuáles son para que puedas ahorrar en tu factura.

Aire acondicionado

Ahora que se aproxima el buen tiempo, el aire acondicionado es tu gran aliado, pero también puede ser tu enemigo en cuanto a la factura de la luz se refiere, por lo que cuando no lo utilices, apágalo por completo para que no emita ningún tipo de señal y así no consumir energía.

Regletas

Aunque no estemos ocupando todas sus conexiones, en el momento en el que dejemos de utilizar un dispositivo que esté conectado a la regleta, lo mejor es desenchufarlo porque cada dispositivo que va conectado a ella suma en su consumo. Si no estás utilizando ningún aparato de los que está conectado a la regleta, desconéctala apagándola desde el interruptor o si no desenchufa el que no utilices y así ahorrarás.

Cargadores

Aunque te resulte extraño, el cargador de cualquiera de tus dispositivos electrónicos o móviles también consumen energía, aunque no se esté utilizando, por lo que intenta desenchufarlo en el momento que dejes de cargar cualquier aparato electrónico.

Televisión

Este es uno de los dispositivos que casi siempre que apagamos creemos que no consume nada, pero siempre está conectado a la corriente, por lo que cuando terminamos de verla es mejor desenchufar el monitor o si está conectado a la regleta desconectarlo de la misma. De esta manera, cuando estés durmiendo y no estés viendo la tele, también ahorrarás algo de dinero.

Otros electrodomésticos

Como hemos mencionado antes, desenchufar la nevera es inviable, ya que se perdería toda la comida, pero tienes otros electrodomésticos, como por ejemplo pueden ser la tostadora, la máquina de café, el microondas… Que puedes desconectar en el momento que no lo utilices, ya que si tienes cinco dispositivos en la cocina y desconectas cuatro, al final se terminará notando en la factura.

