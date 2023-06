Encontramos en Amazon la tableta gráfica digital rebajada que puedes comprar ahora por 28 euros

Iniciarse en el dibujo gráfico depende de más factores que el talento (o las ganas) para crear imágenes únicas. Esta actividad, ya sea por actividad profesional o por hobby, exige tener una serie de materiales tecnológicos de calidad que permitan llevar a cabo las tareas, bien sean ordenadores de las marcas que mejores portátiles fabrican, según la OCU, o las tabletas de dibujo más punteras para asegurar el pleno control de todos los trabajos que se realicen. Apuestas necesarias que requieren una gran inversión, pero que, si somos principiantes, podemos suplir con alguna de las ofertas mejor valoradas de Amazon, como es el caso de esta tablet gráfica de Gaomon que ahora tiene un descuento del 30% para que la disfrutes por menos de 30 euros.

La tableta gráfica, de Gaomon. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Tableta gráfica Descripción: Tableta gráfica para dibujo digital de 6,5x4 pulgadas, con 4 botones para manejo completo. Incluye lápiz y funciona sin pilas. Compatible con sistema operativo Android, Windows, Mac y Linux. Marca: Gaomon Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 27.99 Imagen:

Con algo más de 2.000 valoraciones, esta tableta gráfica es ideal para los que se inician en dibujo digital: es compatible con varios sistemas operativos para poder conectarlo sin dificultad a nuestro ordenador, incluye el lápiz para poder ser precisos con el trazo y tiene entrada USB para que podamos cargar los archivos que deseemos. Una propuesta sencilla pero útil que se ha ganado la aceptación de aquellos que la han elegido, los mismos que le han otorgado una nota media de 4,4 premiando el buen soporte técnico, la facilidad de instalación y la relación calidad precio; y es que, incluso sin rebaja, su precio no supera los 40 euros.

Modelo: Gaomon S620

Gaomon S620 Calificación en Amazon: 2.028 valoraciones

2.028 valoraciones Peso: 249 gramos

249 gramos Pantalla: 5,8 pulgadas

5,8 pulgadas Incluye: lápiz digital, entrada USB

lápiz digital, entrada USB Sistema operativo: Windows OS, Mac OS, Android

Por qué comprar esta tableta gráfica

A la hora de elegir una tableta gráfica de calidad es muy importante buscar modelos que incluyan un bolígrafo que asegure la máxima precisión en el trazo, sobre todo si es un dispositivo que van a usar principiantes. En el caso de este modelo de Gaomon, el nivel de presión del bolígrafo es de 8192, lo que permite crear líneas más suaves y nítidas, aunque todavía no tengamos gran destreza. Además, a diferencia de otros modelos, este no necesita batería ni carga para que podamos usarlo sin peligro de perder el trabajo a mitad o no poder continuarlo y acabarlo en los tiempos requeridos.

Tampoco es desdeñable la usabilidad del lapicero, que cuenta con cuatro botones personalizables para ofrecer un acceso rápido a las funciones que más usamos y agilizar las tareas y hacer más eficaz el trabajo.

Cabe destacar que, para asegurar que la tablet de Gaomon está a la altura de las necesidades y exigencias de los usuarios, cuenta con una velocidad de transferencia de 266 PPS para evitar pérdidas de coordinación entre el lápiz y el ordenador, tableta o teléfono móvil desde el que veamos el contenido que vamos dibujando.

