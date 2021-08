Suga de BTS remasteriza el clásico tono de llamada 'Over the Horizon' de Samsung

Si no conocéis al grupo de BTS, cosa que a dia de hoy parece imposible, podréis pensar que esta remasterización del tono de llamada se trata simplemente de una manera de hacer publicidad.

Sin embargo, Min Yoon Gi, más bien conocido por su apodo Suga o Agust D cuando produce en solitario, es uno de los mayores productores de la industria de K-Pop, ya no solo por ser miembro de BTS y escribir/producir muchas de las canciones del grupo, sino que su pasión por la música no conoce límites.

Suga ha compuesto dos álbumes en solitario, ha producido canciones para otros artistas reconocidos en Corea del Sur y ahora muestra su talento atreviéndose a hacer su versión propia del tono 'Over the Horizon', el tono de llamada por antonomasia de Samsung.

La compañía coreana ha afirmado que el integrante del grupo BTS era la persona indicada para hacer esta nueva versión, y ha destacado su experiencia y talento.

Puedes escuchar esta pequeña, pero intensa composición aquí:

Este nuevo tema cuenta con algunos de los elementos característicos de la música de Suga como los sonidos de violines y de percusión y algunas frases con su caracteristica voz.

El propio Suga ha declarado que desde muy joven había querido crear un tema instrumental y que en esta oportunidad que le brindó Samsung puso todo su esfuerzo como productor para que el resultado fuera lo más satisfactorio posible.

Si quieres comparar la canción con su versión del año 2020 inspirado en la naturaleza, aquí te dejamos el video. De esta forma podrás apreciar mejor las grandes diferencias, estilos, y sobre todo sentimientos que busca evocar Yoongi con la mezcla de melodías e instrumentos.

Además, recientemente el grupo de BTS hizo un video promocional del nuevo Samsung Galaxy Z Flip3 usando su exitosa canción Butter. Parece ser que los chicos están muy entusiasmados con Samsung y han querido involucrarse del todo con la marca, más allá de una simple alianza comercial.

¿Cuando podré ponermela como tono de llamada?

Si bien puedes descargarte en MP3 el video de YouTube y ponértelo como tono de llamada, Samsung ha confirmado que el tono de llamada de Suga estará disponible en todos los dispositivos Galaxy a través de una futura actualización y que todos los nuevos terminales de la marca contarán con esta melodía como tono de llamada predeterminado.

Otras producciones de Suga

Para los amantes del rap y el trap, Suga sacó el año pasado este sencillo, 'Daechwita':

Por otro lado, Suga no solo destaca por ser un gran rapero, sino que también tenemos canciones más lentas y sentimentales como 'Let Me Know' de BTS.

Sin duda alguna, Suga no se equivocaba cuando dijo que él era demasiado grande como para quedarse solo en la industria del K-Pop. Y tu, ¿qué opinas del nuevo 'Over The Horizon', te lo pondrías como tono de llamada?

