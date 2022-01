Sonos One SL: el altavoz inmersivo que adapta el sonido a la habitación en la que se encuentra

Valoración: Sonos One SL / Altavoz

Sonos One SL es un altavoz que se adapta a todos los rincones del hogar para impregnar de música la estancia. Según la marca, el dispositivo es un “imprescindible de los amantes de la música”, ya que ofrece un sonido inmersivo y nítido.

Con este aparato, los sonidos bajos, es decir, los tonos grabes con baja frecuencia en el espectro audible se escuchan con nitidez. Por ese motivo, a pesar de no contar con comandos de voz y no disponer de conexión Bluetooth, Sonos One SL puede ser la opción correcta de los que van detrás de un sonido de calidad.

Un altavoz que presta atención a su sonido

Los usuarios de Sonos One SL pueden descargar la aplicación de Sonos a través de la App Store o de Google Play para conectar su altavoz a su dispositivo móvil. De este modo, podrá especificar en qué lugar de la casa se encuentra el altavoz para que se adapte a la estancia.

Además, la app también permite que se pueda modificar la ecualización de Sonos One SL para ajustar los graves, los agudos y la sonoridad. La compañía explica en su página web que el aparato cuenta con tecnología Trueplay, que es capaz de medir la acústica de la habitación para reproducir cada matiz de la música, pero para ello se necesita tener un dispositivo con iOS.

El altavoz dispone de tweeters lo cual crea una respuesta nítida a altas frecuencias. Asimismo, tiene altavoces de medios que garantizan la reproducción más fiel de las frecuencias vocales medias y optimiza las frecuencias bajas.

El diseño de Sonos One SL

El altavoz pesa casi dos kilos. Sonos

La estética de Sonos One SL es muy similar al Sonos One que la empresa tecnológica lanzó en 2017, por lo tanto, destaca su elegante diseño con acabados mate. Este modelo en concreto está disponible en dos colores: negro y blanco.

En referencia a sus dimensiones, el altavoz cuenta con una altura de 162 mm, con una anchura de 120 mm y con una profundidad de 120 mm. Sonos no ha fabricado este aparato para que se desplace constantemente y eso se traduce en un peso no muy ligero: 1,85 kg.

Las diferencias y los parecidos con Sonos One

El One SL tiene un tamaño y un perfil acústico idéntico a los de Sonos One, pero el que estamos analizando no cuenta con micrófonos por lo que no dispone de control por voz. No obstante, One SL se puede combinar con One para crear un par estéreo.

La marca asegura que “tener dos altavoces con control por voz en la misma habitación no ofrece ninguna ventaja real”. Por esta razón, comprar un Sonos OneSL puede ser la opción más rentable para acompañar a un One que ya tengas en casa.

Al no disponer de comandos de voz, el One SL no es compatible con Alexa o con el Asistente de Google, al contrario del altavoz original.

¿Cómo configurarlo?

Para utilizar este altavoz, es necesario tener acceso a Internet porque no tiene conectividad Bluetooth y reproduce el audio a través de la red WiFi. El motivo por el cual Sonos ha recurrido a esta opción es que Internet “permite reproducir un sonido de mayor calidad en espacios más grandes, agrupas o combinar altavoces Sonos y mucho más”.

Conectar Sonos One SL al WiFi es bastante sencillo. Para ello, es necesario instalar la aplicación Sonos en un smartphone y crear una cuenta. Una vez hecho esto, se debe acceder al apartado de ‘Ajustes’ de la app que se sitúa en la esquina inferior derecha y seleccionar ‘Sistema’.

Allí, aparecerá la opción de ‘Añadir producto’ y la plataforma buscará el One SL. De esta manera, solo quedará seguir las instrucciones de la app, entre las que se incluye conectar el altavoz a la red WiFi, por lo que es importante tener la clave a mano.

Con la app puedes configurar alarmas y poner tu música favorita. Sonos

Mediante la aplicación, el usuario puede poner música en diferentes plataformas. Las más conocidas son Amazon Music, Apple Music y Spotify, pero también hay otras opciones menos conocidas.

El altavoz también se puede utilizar como despertador. Únicamente se debe configurar una alarma y el aparato sonará cuando llegue la hora.

Sus controles táctiles

Sonos One SL no solo se puede controlar con la app, sino que también cuenta con unos controles táctiles en la parte de arriba con los que se pueden llevar a cabo distintos comandos sin necesidad de tener al alcance el smartphone. Estas funciones táctiles son:

Saltar una canción. Desliza el dedo a la derecha.

Desliza el dedo a la derecha. Volver a la canción anterior. Desliza el dedo a la izquierda.

Desliza el dedo a la izquierda. Subir el volumen. Clica el botón izquierdo para que la música suene más alta.

Clica el botón izquierdo para que la música suene más alta. Bajar el volumen. Clica el botón derecho para que la música suene más baja.

Clica el botón derecho para que la música suene más baja. Pausar o reproducir la canción. Selecciona el botón del centro para que comience a sonar la música o para pararla.

Estos son los comandos táctiles de Sonos One SL. Sonos

El precio de Sonos One SL

El dispositivo se puede comprar en diferentes tiendas de electrónica por sus plataformas de ecommerce o en los establecimientos físicos.

Conclusión de Sonos One SL

Puntuación 6,5 LO MEJOR: el rendimiento sonoro y su posibilidad de emparejamiento con Sonos One.

​LO PEOR: sin soporte Bluetooth ni comandos de voz.

Este modelo de la marca es similar al Sonos One que se lanzó en 2017, pero sin los comandos de voz y, por lo tanto, sin asistente de voz. El altavoz es muy útil para los usuarios más escépticos con su privacidad que quieran aprovechar la calidad de audio que ofrece Sonos.

Su rendimiento sonoro es perfecto para aquellos que pretendan disfrutar de la música sin que se escape ningún matiz. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de que no es un altavoz pensado para ser movido constantemente de sitio, ya que no funciona con Bluetooth, se debe conectar a la red WiFi y es pesado.

Hay que tener en cuenta que Sonos lo ha diseñado como un clon sin comandos de voz de Sonos One con la intención de que los usuarios los emparejen y creen un par estéreo. Por lo tanto, la compañía asegura que los accesorios que funcionan con One también sirven para One SL, como los soportes de pared, los cables de alimentación, los soportes de suelo y los estantes.

