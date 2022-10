Samsung lanza una edición especial de sus móviles para colaborar en la investigación contra el cáncer de mama

Samsung ha colaborado con la Federación Española del Cáncer de Mama (FECMA) para lanzar una edición limitada de algunos de sus smartphones. Con cada venta, la compañía hará una donación directa de hasta 200 euros a la investigación contra este tipo de enfermedad.

Los modelos que forman parte de esta edición especial son el Galaxy Z Flip4, el Galaxy S22 Series y el Galaxy A53. Junto a la compra de los dispositivos, con unidades limitadas, se entregarán fundas diseñadas con el famoso lazo rosa que representa la lucha contra el cáncer de mama.

Toñi Gimón, presidenta de FECMA, ha señalado que llevan colaborando con Samsung desde hace trece años y ha agradecido "su contribución y compromiso" a la investigación. Gracias al programa 'Tecnología con propósito' del que forma parte este nuevo proyecto, David Alonso, director de Negocio de Movilidad para España y Portugal, asegura que se han puesto en marcha "más de 30 proyectos con el objetivo de mejorar la vida de las personas y romper las barreras a través de la tecnología".

Paula Echeverría ha estado presente en la presentación de la edición especial como madrina del programa 'Tecnología con propósito'. Samsung

La actriz española Paula Echevarría, que lleva siendo imagen del programa desde hace diez años, ha hablado de este nuevo proyecto: "Todos, como sociedad, debemos seguir apoyando y dando visibilidad al Cáncer de Mama, no solo en este mes de octubre, sino siempre que tengamos ocasión. Y, si una compañía con la que he colaborado durante tanto tiempo presenta un pack tan especial, no puedo dejar de acompañarlos y apoyarlos".

Uno de los móviles plegables de la marca formará parte del proyecto. Samsung

Los dispositivos que protagonizan esta campaña están disponibles en la web oficial de Samsung (excepto Galaxy S22, que se podrá comprar a partir del 9 de noviembre). Los precios son:

Galaxy Z Flip 4: desde 1.099€

Galaxy S22: desde 749 €

Galaxy A53: desde 379€

