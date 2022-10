Samsung Galaxy Buds 2 Pro: los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido para conectarse a varios dispositivos a la vez

Valoración: Samsung Galaxy Buds 2 Pro / auriculares inalámbricos

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro son unos auriculares inalámbricos que se caracterizan por su tecnología de cancelación activa de ruido, algo que ya habíamos visto en el modelo anterior de la marca. Sin embargo, a diferencia de los primeros, la nueva versión cuenta con una herramienta llamada 'Auto Switch' que permite conectarlos a varios dispositivos a la vez.

El aparato tiene una resistencia al agua con certificación IPX7. Es decir, los Buds 2 Pro son a prueba de salpicaduras, lluvia, nieve, llovizna y al sudor (muy útil si los usas para hacer deporte). Asimismo, también resiste a pequeñas inmersiones que, aunque es aconsejable evitar, podrían suceder en caso de caída accidental.

Estos nuevos auriculares inalámbricos de Samsung, con grandes mejoras tecnológicas que pretenden aumentar su calidad en diseño y sonido, se pueden conseguir por 239,90 euros (aunque ahora están rebajados en Amazon).

El diseño de los Buds 2 Pro

Los dispositivos están disponibles en tres colores: grafito (negro/gris), borapurple (lila pastel) y blanco. Además, la marca tecnológica asegura que más del 90% de su material es reciclado.

Los Buds 2 Pro están disponibles en 3 colores. Samsung

Sus desarrolladores buscaron crear un diseño que destacase por ser más ergonómico y redujeron su tamaño un 15% con respecto a sus antecesores, con unas dimensiones de 19,9 × 21,6 × 18,7 mm y un peso de 5,5 g los auriculares y de 50,1 × 50,2 × 27,7 mm y 43,4 g el estuche.

En suma, trabajaron para que la forma de esta nueva generación se adaptase al oído, sin que el usuario tenga que ejercer presión en el canal auditivo. No obstante, tras la prueba de 20BITS, consideramos que el ajuste no es tan preciso como prometen y, depende del oído, se deberá prestar atención para que este no se caiga.

La calidad de audio de los Buds 2 Pro

La tecnología ANC (cancelación de ruido) es uno de los temas que más se suelen sacar a la hora de hablar de los auriculares inalámbricos de Samsung y no es para menos, ya que al usar los Buds 2 Pro los usuarios pueden disfrutar de sus escuchas sin prácticamente oír nada del exterior.

Samsung ha incorporado 3 micrófonos de alta relación entre la señal y el ruido. Mediante esta tecnología, el equipo de la marca ha logrado que los Buds 2 Pro rastreen y eliminen el sonido exterior, incluso los más imperceptibles por otros auriculares, como el viento.

No obstante, si hay una conversación cerca, la tecnología Voice Detect desactiva el ANC para que se pueda escuchar lo que le comentan.

Por otro lado, los Buds 2 Pro cuentan con algoritmos de Audio 360 con multicanal directo y Dolby Head Tracking, que localiza la dirección del sonido dependiendo del movimiento de la cabeza. Con estas herramientas, los auriculares proporcionan una experiencia espacial completamente envolvente.

Los auriculares cuentan con tres micrófonos para asegurarse de que capta una amplia frecuencia de tonos. Samsung

A pesar de ser su poco peso y su tamaño, el interior de los auriculares cuenta con altavoces de 2 vías que dan como resultado una amplia frecuencia de sonido, un altavoz de graves para los tonos más bajos y otro de agudos para los más altos.

La autonomía de los Buds 2 Pro

La batería de los auriculares es de 61 mAh por auricular, lo que se traduce en unas 5 horas con el ANC activado y en aproximadamente 8 horas si está apagado.

Por su parte, el estuche tiene 515 mAh que equivale a unas 18 horas de escucha con la cancelación de ruido puesta y alrededor de 29 horas con la característica deshabilitada.

¿Cómo usar Auto Switch?

La función Auto Switch que hemos mencionado más arriba permite que los usuarios puedan conectar sus auriculares a varios dispositivos a la vez. Esta herramienta hace que la batería se consuma más rápidamente que usando un solo aparato, pero es muy eficaz para que no se tenga que cambiar la conexión Bluetooth si se usa la tablet, el móvil y el ordenador a la vez, por ejemplo.

Los Buds 2 Pro se pueden conectar a distintos dispositivos a la vez. Samsung

Con esta tecnología, en el hipotético caso de que se esté visualizando una película con los Buds 2 Pro puestos y llamen por teléfono, pararán el vídeo para que se pueda atender a la llamada.

Encuentra los auriculares con el móvil

Los Buds 2 Pro se conectan al smartphone a través de Bluetooth, pero también se pueden configurar con algunas apps como SmartThing Find. Con ella, los usuarios pueden encontrar la ubicación de sus auriculares en el caso de que los pierdan.

Al usar esta aplicación, si se alejan de los Buds 2 Pro, el teléfono les notificará que se están alejando y sonará una alarma. De este modo, los propietarios no se olvidarán de ellos sin querer.

Puntuación: 9,4 LO MEJOR: la cancelación activa de ruido y la calidad de sonido.

​LO PEOR: el precio no es apto para el bolsillo de todo el mundo.

