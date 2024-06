Samsung calienta motores y ofrece un descuento de 50 euros al reservar sus próximos Galaxy Z Flip o Z Fold

El próximo Galaxy Unpacked de la compañía tecnológica Samsung, que se celebrará el 10 de julio en París, será su segundo evento más importante del año y, en este caso, es una fecha realmente importante porque la compañía coreana tiene pensado lanzar un buen número de dispositivos.

Dicho esto, antes del evento, Samsung está ofreciendo unas promociones que permite a los primeros usuarios reservar uno de sus teléfonos y obtener 50 euros de descuento para él usar en el dispositivo que elijas.

50 euros de descuento si reservas el próximo Galaxy Z Flip o Z Fold

Este período de reserva finalizará el 10 de julio y, aunque se reserve por adelantado, no será obligatorio comprar el nuevo dispositivo si al final el usuario no lo desea. Quienes decidan adquirirlo, tendrán 50 euros de descuento para utilizar en la tienda de Samsung o en aplicación Shop Samsung. Eso sí, se tendrá que utilizar la misma dirección de correo electrónico de la reserva.

Según informan desde The Verge, puede que los 50 euros no sean un gran descuento para los usuarios en este tipo de teléfonos, ya que normalmente estos suelen tener un precio de entre 1.000 y 1.800 dólares (entre 800 y 1.600 euros), aunque no tardarán mucho en rebajar su precio. En dicho evento parece que vamos a ver las nuevas versiones de los teléfonos Galaxy Z Fold y Z Flip, además de que podría estrenar su primer anillo inteligente, el Galaxy Ring.

50 euros de descuento si reservas el próximo Galaxy Z Flip o Z Fold Samsung

Precisamente este último dispositivo parece que copará todo el protagonismo y su precio podría oscilar entre los 322 y 387 euros, pero todavía se desconoce si tendrá suscripción vinculada. En cuanto a los plegables, el Z Fold podría tener un diseño más cuadrado y el Flip 6 una batería más grande, aunque habrá que esperar al Unpacked.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.