Las 'salas de ira', el nuevo negocio de EEUU para destruir impresoras u otros dispositivos

Todos los que tengan una impresora en sus casas tienen una cosa en común: los fallos constantes en dicho aparato. Que si el papel se atasca, que si no se enciende, que si el color de impresión es casi inexistente, que si no reconoce nuestro ordenador, etc. A veces, son tantos los errores que puede ser todo un desafío hacer una sola fotocopia es tal que los usuarios desisten y terminan recurriendo a un establecimiento o al vecino que también tiene una fotocopiadora que, casualmente, sí que suele funcionar.

Los problemas constantes que suelen dar las impresoras provocan que algunos lleguen a tener verdadero odio a estos dispositivos. Para desquitarse, en Estados Unidos, ha surgido un nuevo negocio que consiste en dar palizas a fotocopiadoras en "salas de ira" (smash room), según informan en The Washington Post.

Los clientes pueden usar martillos, bates u otros instrumentos para hacer añicos impresoras u otros aparatos como pantallas y teclados, que también pueden dar fallos y generar ira acumulada. Uno de los locales, Smash Room Iowa, ofrece sus servicios por 80 dólares para dos personas durante 20 minutos o por 160 dólares para cuatro personas durante media hora. Otro llamado The Rage Cage organiza sesiones de 20 minutos para hasta dos personas por 70 dólares.

La experiencia no es especialmente cara y se pueden destruir dispositivos que algunos podrían catalogar como ‘premium’. Desde impresoras y monitores hasta teclados y teléfonos de oficina. Además, las salas de ira también otorgan guantes, cascos y gafas para la seguridad de sus clientes y existe la posibilidad de pagar un paquete adicional para grabar un vídeo del momento.

