Los robots aspiradores que merecen la pena comprar este Black Friday 2023

Fregar y barrer el suelo siempre han sido tareas bastante tediosas cuando tenemos que limpiar nuestro hogar, pero con la llegada de la tecnología de última generación, los aspiradores se han convertido en nuestros mejores amigos para hacer estas tareas un poco más amenas.

Puede que no lo sepas, pero no fue hasta el año 1901 cuando se patentó la primera aspiradora por el ingeniero inglés Hubert Cecil Booth, un 'dispositivo' de gran tamaño que contaba con un motor eléctrico que iba aspirando el polvo. No obstante, a lo largo de los años, estos aparatos se han ido modernizando hasta convertirse en aspiradoras tipo escoba o robots aspiradores.

Respecto a este último dispositivo mencionado, si tienes en mente comprarte un robot nuevo porque el que tienes se ha quedado obsoleto, desde 20Bits te ofrecemos cuatro alternativas que cumplirán con tus necesidades de limpieza.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2S



Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S es un aspirador con el que puedes olvidarte de barrer y fregar en casi cualquier rincón de la casa, porque será él quién limpie el suelo por ti. Este robot cuesta solo 199 euros que, teniendo en cuenta otros precios que hay en el mercado, es bastante asequible. Sin embargo, su bajo coste no se traduce en peores funciones, ya que el aspirador cuenta con una tecnología láser que permite una limpieza profunda del suelo del hogar.

Este robot es un 2 en 1 porque aspira la suciedad del suelo y es capaz de fregar, tiene una potencia de succión de 2.200 Pa y ofrece 2.600 mAh para limpiar.

En 20Bits, los aspectos que más nos gustaron fueron su su mapeo de la casa y su capacidad de aspirar y fregar a la vez. Puedes leer la review completa en este enlace.

El robot aspirador tiene poca carga, pero suficiente para limpiar una casa de tamaño medio. 20Bits

Proscenic P12

El modelo P12 de Proscenic para ofrecer una limpieza más eficaz gracias a su potencia de succión y tecnología Vertect Light. Este dispositivo absorbe rápidamente la suciedad del suelo en cualquier modo de limpieza, tiene cerdas suaves en forma de V que están combinadas con un peine para generar una fuerza aerodinámica hacia el exterior para separar los pelos, cuenta con un depósito de un litro para almacenar la suciedad y su batería puede durar aproximadamente 60 minutos gracias a sus 2500 mAh.

En 20Bits, los aspectos que más nos gustaron respecto al modelo P11 fueron el nuevo diseño, las cerdas en forma de V para evitar que los pelos se queden atascados y el aumento de la capacidad del depósito. Puedes leer la review completa en este enlace.

Proscenic P12

Si aprovechas las ofertas de Black Friday, puedes conseguir este aspirador sin cable por 159,20 euros -es decir, te ahorras un 20% del precio de compra-.

Proscenic Flobot X1



Proscenic Flobot X1 cuenta con un sistema láser que es capaz de aspirar y fregar cualquier tipo de suelo, se puede controlar con los botones que hay en la parte superior, es compacto, está creado para aspirar y fregar al mismo tiempo con una potencia de succión de 3000 Pa, incorpora un sistema de mopa de alta frecuencia Vibright que vibra 3.000 veces por minuto para eliminar las manchas más complicadas del suelo, tiene tres niveles de fregado y ofrece cuatro modos de funcionamiento.

Este robot aspirador Flootbot X1 cuenta con un mecanismo de navegación láser NeuVis LiDAR integrado en el propio diseño del dispositivo para que el láser no sobresalga por la parte posterior. Además, este sistema genera un mapa totalmente editable para poder restringir según que zonas de la casa y así poder desplazarse por cualquier hogar con total precisión y fluidez. El dispositivo cuesta 509 euros.

En 20Bits, los aspectos que más nos gustaron fueron su diseño compacto que pasa desapercibido, los tres modos de limpieza y la aplicación intuitiva. Puedes leer la review completa en este enlace.

Modelo Proscenic Flobot X1 20Bits

Roborock Q Revo



Roborock Q Revo es un robot aspirador que tiene una batería de litio de 5200 mAh para aspirar y fregar el suelo durante 180 minutos, incorpora tecnología LiDAR, posee una potencia de aspiración de 5500 Pa y dispone de una velocidad de limpieza de 200 revoluciones por minuto.

Respecto a su funcionamiento, Q Revo se envía a la base para cargar el robot, rellenar el tanque de agua, limpiar y secar las almohadillas, aspirar el cubo de basura y expulsar el agua sucia. Asimismo, los tanques de agua limpia y sucia de este dispositivo contienen el agua suficiente para limpiar la casa durante tres días, la bolsa de basura puede aguantar durante cinco o siete semanas, proporciona soporte de navegación con la ayuda de un sistema de evitación de obstáculos 'Reactive Tech' y aspira cualquier residuo del suelo. Este modelo cuesta 849 euros.

En 20Bits, los aspectos que más nos gustaron fueron la gran capacidad que tienen los depósitos y el sistema de limpieza. Puedes leer la review completa en este enlace.

Parte superior e inferior del robot aspirador. 20Bits

Si aprovechas las ofertas de Black Friday, puedes conseguir este aspirador sin cable por 649 euros -es decir, consigues un descuento de 200 euros-.

Roborock S7 MaxV Ultra



Roborock S7 Max VUltra se compone del robot aspirador y una base de carga, tiene un acabado mate para evitar las posibles huellas, posee una doble lente que reconoce los objetos para evitarlos, va incorporado un protector para eludir los posibles golpes, incluye un autovaciable 3 en 1, cuenta con una combinación de cámara RGB y un visor láser de procesamiento, ofrece una autonomía de 180 minutos, dispone de una potencia de succión de 5100 Pa, posee tecnología de navegación con doble cámara + LiDAR y cuesta 1.199 euros.

En 20Bits, los aspectos que más nos gustaron fueron el increíble sistema de limpieza y el escaso nivel de mantenimiento. Puedes leer la review completa en este enlace.

Base de carga (izquierda) y aspirador (derecha). 20Bits

Si aprovechas las ofertas de Black Friday, puedes conseguir este aspirador sin cable por 849 euros -es decir, consigues un descuento de 350 euros-.

