Retretes supersónicos: los inodoros inteligentes japoneses que más sorprenden a los atletas olímpicos

Todo el mundo sabe que Japón es el país pionero respecto al mundo de la tecnología y sin ir más lejos, los Juegos Olímpicos que se están celebrando en Tokio han sido los primeros en presentar grandes avances como robots que cumplen el papel de ser un público acogedor, coches autónomos que emplean la conducción operada a distancia mediante un centro de control, o mismamente las experiencias en 3D que ofrecen información detallada para los espectadores.

Aparte del deporte, móviles y dispositivos, Japón también se lleva el primer puesto en el desarrollo de inodoros electrónicos, algo emblemático que llama la atención de aquellas personas que viajan por primera vez a dicho país. Aunque si no has viajado a cualquier ciudad japonesa, seguro que has visto algún programa de ‘Callejeros viajeros’ donde enseñaban estos retretes con chorros limpiadores, secados de aire templado, sistemas de eliminación de olores, limpieza automática, luces LED nocturnas y otros miles de funciones que poseen.

Pero no vayas a pensar que en Japón solo se producen los inodoros inteligentes, otras marcas de productos para baños también se han encargado de producir este tipo de mobiliario tech para lanzarlo al mercado de manera internacional. Así que, si estás pensando en hacer una reforma, sigue leyendo la noticia porque puede que alguno de estos inodoros te interesen.

La empresa Toyo Toki fue la primera en diseñar estos WC

Esta entidad más conocida como 'Toto' presentó en 1980 la serie 'Washlet G', una marca comercial de inodoros que se terminaría popularizando en el país para alcanzar la fama internacional a principios de los 90, ganándose un hueco en el territorio estadounidense. En 2015, la compañía inauguraba una muestra de la experiencia con su producto y con un baño bastante particular en el aeropuerto Narita de Tokio.

Tanta fama como para tenerlo en un pedestal se debe a los servicios que ofrece, teniendo en cuenta que sus principales características son la limpieza femenina, asiento calefactor, función de secado y de masaje, regular la posición del chorro, nivelar la temperatura del agua y su presión, posee un purificador e incluso tiene un limpiador de la cánula que emite una luz ultravioleta para cambiar el PH del agua, entre otras muchas. Te dejamos un vídeo para que tú mismo valores la calidad.

Roca ofrece su inodoro 'In-Wash'

La empresa dedicada al diseño de productos para baños dispone de innovadores retretes con tecnología para la higiene personal, de esta manera, se encarga de garantizar una máxima limpieza a las personas cuando vayan al servicio. Pero, ¿cuáles son las principales funciones que dispone Roca en sus inodoros?

Desde higiene íntima a través de lavados mediante agua, masajes oscilantes, función de secado con temperaturas regulables, nivelar los grados del agua y la presión del chorro, se puede activar una luz nocturna para cuando vayas al baño con las luces apagadas y hay botones para nivelar la descarga del agua para el momento de tirar de la cadena.

Además, uno dato bastante importante que se debe tener en cuenta con relación al aumento de la factura de la luz, es que posee un consumo muy bajo debido a que el agua se calienta en el momento de utilizar el producto. Eso sí, el coste dependerá del tiempo de uso, aunque el valor medio aproximado de un lavado es de 0,004 euros, es decir, si se utiliza cinco veces al día, el coste anual sería de unos siete euros (una auténtica ganga).

El valor de este inodoro supera los 1.000 euros. Roca

Porcelanosa también se adentra en el mundo tech

'Noken Smart Toilet' es el inodoro inteligente que ofrece tecnología autocontrol para diferenciar entre lavados para hombres o mujeres, varios sistemas de masaje que permite regular la temperatura del agua, un secado a cinco niveles, iluminación para el uso nocturno, se cierra de manera automática, posee un asiento calefactor y gracias a su sistema de extracción de malos olores puede devolver aire purificado al baño.

Todas estas funciones son regulables y se pueden gestionar mediante un mando a distancia o desde el mismo inodoro. Tiene una estética similar a la de un inodoro convencional, a pesar de que ofrecen una tecnología que facilita la limpieza e higiene íntima.

Xiaomi tiene un retrete que se puede controlar desde el móvil

Como ya nos ha demostrado en otras ocasiones, Xiaomi es capaz de hacer inteligente todo lo que quiera. Entre los grandes servicios que nos puede ofrecer un inodoro tech, vamos a encontrar un mando en la pared para realizarlas, sin embargo, la compañía ofrece la posibilidad de controlar tu WC desde el móvil. Para ello, se deberá vincular con la aplicación 'Mi Home' para que las funciones se realicen de manera automática.

El modelo está fabricado con cerámica blanca, por lo que no pasa desapercibido, aunque sí que es cierto que en la parte superior hay una serie de iconos acompañados de LED que nos indicarán si la conexión a la red WiFi es óptima, si está encendido o si está en pleno proceso de desinfección. Otras de sus funciones desde la propia app son configurar la temperatura del asiento afectable y fijar los tiempos para el proceso de limpieza.

Si pensabas que la tecnología no iba a llegar hasta tu baño, ibas por mal camino. Al parecer, si tenemos un inodoro inteligente, vamos a tener que reservar un hueco en nuestra agenda para dedicarle unos minutos de atención con la intención de disfrutarlo. Ya sabes, si te vas a mudar o quieres hacer reformas, no dudes en hacerte con uno de ellos.

