Hemos encontrado los 'smartwatches' con más de 100 euros de rebaja en marcas como Samsung, Apple o Huawei

El estilo de vida que llevamos hoy en día es muy activo y nos obliga a estar siempre conectados, por eso, los wearables que nos hacen la vida más fácil y nos permiten monitorizar nuestra actividad, estar pendiente de las notificaciones e ir siempre un paso por delante, son muy solicitados. El mejor ejemplo es un smartwatch, el favorito de los deportistas, de quienes quieren tener siempre la información en su muñeca o de aquellos que quieren estar conectados de manera fácil y cómoda. No obstante, no siempre es fácil conseguir un reloj inteligente de última generación a un precio asequible, pero, no es imposible encontrar smartwatches a mitad de precio con prestaciones muy top.

Desde 20deCompras hemos querido ayudar a que des el paso y hemos hecho un rastreo por las principales marcas y ecommerce hasta encontrar el top 3 de los smartwatches más vendidos, mejor valorados y con más oferta esta semana. Los tres modelos tienen 100 euros o más de rebaja y pertenecen a marcas como Samsung, Huawei o Apple, así que no los pierdas de vista y pásate de una vez al lado cómodo.

- Comenzamos la lista con el más rebajado, el Samsung Galaxy Watch5 con más de 130 euros de descuento en El Corte Inglés. Los Galaxy Watch5 son los primeros relojes inteligentes del mercado en incorporar el sistema operativo WearOS Powered de Samsung, desarrollado en conjunto con Google y, además, están equipados con One UI Watch, la interfaz más intuitiva de Samsung hasta la fecha, que permite una experiencia aún más fluida con teléfonos inteligentes Galaxy. Así que es una gran opción aprovechar esta oferta. Sin olvidar que su hardware es de alto rendimiento y hace que la experiencia de usuario sea más fluida.

Este reloj inteligente de Samsung tiene una pantalla de 1.2 pulgadas y está disponible en 4 colores El Corte inglés

Puntos fuertes: Batería : carga rápida en 30 minutos el 45%, más de 40 horas autonomía.

: carga rápida en 30 minutos el 45%, más de 40 horas autonomía. Pantalla : de cristal de zafiro, resistente al agua.

: de cristal de zafiro, resistente al agua. Correa : intercambiable en cuatro colores.

: intercambiable en cuatro colores. Tamaño: 1,2 pulgadas.

- El siguiente más rebajado es el Apple Watch Series 8 en Fnac con 101 euros de descuento. Sin duda, este es uno de los favoritos del mercado, por lo que encontrarlo con rebaja de más de 100 euros es una oportunidad. Todos conocemos los relojes inteligentes de Apple, pero, una de las novedades de este modelo es el sensor de temperatura, que llega con características orientadas al ciclo menstrual. Y, a esta novedad se le añaden otras como la nueva detección de accidentes..

El 'smartwatch' Apple Watch Series 8 en color negro y con GPS. Fnac

Puntos fuertes:

Batería : carga rápida y hasta 36 horas de autonomía en modo de bajo consumo.

: carga rápida y hasta 36 horas de autonomía en modo de bajo consumo. Pantalla : retina LTPO OLED y siempre activa.

: retina LTPO OLED y siempre activa. Almacenamiento : 32 gigas

: 32 gigas Extras: resistente al agua, 50 metros.

- Por último, pero no con menos rebaja, estos 100 euros de descuento de Huawei en su Watch GT3, el más elegante de la lista. Sensores de medición precisos, 14 días de autonomía y un diseño cuidado, ya que este modelo es muy elegante y posee hasta correa de oro (que puedes intercambiar). Lo mejor es que posee más de 100 modos deportivos.

Huawei Watch GT3, con cadena de oro más elegante Huawei

Puntos fuertes:

Batería : hasta dos semanas de autonomía. ​

: hasta dos semanas de autonomía. ​ Tamaño : 1,43 pulgadas.

: 1,43 pulgadas. Diseño : elegante con correa de oro.

: elegante con correa de oro. Extra: control de posición y 100 modos deportivos.

