Realme lanza por 200 euros el completo Realme 8i y por 99 euros el Realme C11 2021, su móvil más barato

Realme es una de las marcas de móviles que viven un buen momento. Así lo indican su línea ascendente en cuanto a volumen de ventas y su animado ritmo de lanzamientos, tanto de smartphones como de productos de ecosistema. La compañía china trae ahora al mercado español dos teléfonos con los que incide en la cuestión de las prestaciones a buen precio, el Realme 8i, con el que a priori completa la serie 8, y el barato Realme C11 2021.

El Realme 8i, ya disponible, tiene precios oficiales de 199 euros en la versión de 4 GB + 64 GB y de 219 euros en la de 4 GB + 128 GB. Llega en dos colores, negro y violeta. Su almacenamiento interno puede ampliarse hasta 256 GB mediante microSD. Cabe apuntar que el de la configuración de 4 GB + 128 GB contempla la expansión de RAM virtual (hasta 3 GB extra), factor que redondea la fluidez.

Este modelo, con conectividad 4G, se suma a la familia compuesta por el Realme 8 Pro, el Realme 8 5G y el Realme 8, serie que sigue la dinámica de la anterior en cuanto a diversidad y denominaciones. Al igual que las dos variantes mellizas citadas, integra un procesador MediaTek, en este caso el Helio G96 (Realme apuesta por Snapdragon para el Pro).

El Realme 8i en color negro (Realme)

El principal aliciente del Realme 8i reside en la fluidez de su pantalla, definida por los 120 Hz de tasa de refresco. Se convierte en el referente de la serie en este apartado. Detrás de él se ubica el Realme 8 5G, hasta ahora al frente por sus 90 Hz. Eso sí, el panel, de 6,6 pulgadas, no es de Super Amoled como el del 8 Pro y el del 8 estándar. De tipo LCD, sí ofrece la resolución FHD+.

De vistoso y juvenil diseño, plasmación marcada por los brillos y reflejos, en el módulo de la trasera muestra tres cámaras, con una principal de 50 MP acompañada por una macro de 2 MP y una de retrato en blanco y negro de 2 MP. La cámara para selfis es de 16 MP. El HDR aparece junto a funciones como el Modo Retrato, el Modo Nocturno o el vídeo de vista dual.

La autonomía está asegurada con su batería de 5.000 mAh, capacidad ya presente en el Realme 8 y el Realme 8 5G. La carga rápida se queda en 18W. Con 194 gramos de peso y 8,5 mm de grosor, se rige por Android 11 según Realme UI 2.0. El sensor de huella digital, bastante rápido, se ubica en el lateral.

Realme C11 2021

El Realme C11 2021 en color azul (Realme)

Asimismo, para reforzar su catálogo adscrito al nivel básico, Realme ha optado por actualizar el Realme C11 lanzado en el verano de 2020. El Realme C11 2021 sale a la venta el 21 de octubre. Su precio oficial es de 109 euros, aunque de primeras costará solo 99 euros.

Su rango limitado se simboliza en su configuración de 2 GB + 32 GB (hasta 256 GB con microSD) y en que funciona con Realme UI Go Edition (Android 11). No obstante, parece indicado para jóvenes que empiezan en el mundo móvil y para usuarios que no necesitan más.

Respecto al original cambia los colores y las cámaras traseras, ya que de la composición de 13 MP + 2 MP pasa a una única cámara de 8 MP de calidad mejorada y con modo DHR. Mantiene la pantalla HD+ de 6,5 pulgadas, de nuevo con el clásico notch para el sensor frontal de 5 MP, así como la notable batería de 5.000 mAh.

