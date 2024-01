El dispositivo más revolucionario del CES se llama Rabbit R1 y estará disponible en España

No todo iban a ser grandes marcas en el Consumer Electronic Show (CES) 2024. Estos días, en Las Vegas (EEUU), empresas más pequeñas están haciendo acto de presencia con productos tecnológicos que también resultan interesantes. Un ejemplo es Rabbit r1, un dispositivo de inteligencia artificial (IA) generativa que funciona como un asistente de bolsillo.

El aparato, que ha sido desarrollado por una startup llamada Rabbit, está diseñada para unir todas las aplicaciones del teléfono móvil en una sola interfaz. Con este artilugio, los usuarios podrán acceder a las funciones de las distintas plataformas a través de diversos comandos de voz.

Algunos productos expuestos en el CES 2024 lamentablemente no podrán disfrutarse en España. Sin embargo, ese no es el caso del gadget de Rabbit, que ya se puede reservar en nuestro país.

Un "ordenador" de bolsillo con IA

Rabbit ha trabajado junto a la firma electrónica sueca Teenage Engineering para el desarrollo de Rabbit r1, que definen como "un ordenador más simple" al tratarse de un complemento de un smartphone común. Según explica la startup, el uso de su invento ayudaría a los usuarios a interactuar con las distintas aplicaciones instaladas en su dispositivo sin tener que cambiar de una a otra.

Jesse Lyo, director ejecutivo y fundador, ha explicado que, pese a que los móviles son "supuestamente intuitivos", solemos tener "cientos de aplicaciones funcionando de manera independiente" que dificultan su entendimiento. En esos casos, un aparato como el que han diseñado podría ser la solución.

El profesional ha aludido al esfuerzo de Microsoft, Amazon y Apple de simplificar los distintos procesos en los dispositivos a través de asistentes de IA como Cortana, Alexa y Siri. No obstante, Lyo considera que no siempre logran su propósito: "A menudo no saben de qué se les está hablando [...]. No logran realizar la tarea que se les pide".

Según el fundador de Rabbit, esos problemas se deben a que los usuarios ordenan tareas para las que los modelos de lenguaje grandes (LLM) "no están diseñados". Por esa razón, la startup ha creado una alternativa que administra las apps de los teléfonos.

Lo mejor de todo es que el invento no ocupa mucho espacio. Su diseño cuadrado con los bordes redondeados y naranja tiene una pantalla de solo 2,88 pulgadas. A grandes rasgos, se parece bastante a un reloj inteligente: por su tamaño y por un diminuto botón físico en el lateral derecho.

El funcionamiento de Rabbit r1

La startup ha detallado que el wearable está equipado con un sistema operativo propio y personalizado denominado Rabbit OS. Según cuentan, este está impulsado por un Modelo de Acción Mayor (Large Action Model, LAM, en inglés). Dicha IA permite que los usuarios puedan pedir una canción en voz alta y que se reproduzca música en Spotify, o que soliciten comida a domicilio y se abra la app de Uber Eats, por ejemplo.

Además, Rabbit r1 integra una cámara giratoria de 360 grados. Los usuarios pueden pedir al asistente que haga sugerencias a raíz de lo que se vea a través de ella. A medida que se vaya interactuando con el dispositivo, este irá aprendiendo y personalizándose más.

El precio y disponibilidad de Rabbit r1

La empresa ha aclarado que el gadget ya se puede reservar, aunque se desconoce cuál es su fecha de lanzamiento (será en 2024). Los países en los que está disponible son Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Canadá y algunos territorios de la Unión Europea, entre los que se incluye España.

El aparato no es especialmente barato, pero es más asequible de lo que se podría esperar si lo comparamos con el Humane AI Pin de 700 dólares. El precio en preventa es de 199 dólares, que equivale a unos 181 euros.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.