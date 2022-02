¿Alguna vez tu microondas funcionaba pero no calentaba la comida? Si el electrodoméstico no calienta correctamente, existe la posibilidad de que se trate de un problema con la corriente del hogar o con el enchufe. Cuando hayas comprobado estos inconvenientes y veas que no hay solución, seguramente sea un asunto más serio.

Desde 20Bits te queremos dejar algunos de los problemas que le pueden pasar a tu microondas.

Circuitos internos dañados

Una de las causas es que los circuitos internos no funcionen correctamente, es decir, las ondas electromagnéticas no se propagarán con la suficiente potencia al interior del microondas y la comida no se calentará.

Pequeñas obstrucciones

Si la puerta del microondas no se cierra correctamente o ves que el plato no gira, existe la posibilidad de que algún alimento o residuo impida dichas acciones. Es importante tener una buena limpieza para evitar estas obstrucciones, teniendo en cuenta que se debe limpiar después de cada uso para eliminar los malos olores y los ‘atascos’.

La placa de mica está rota

La placa de mica es una especie de chapa que suele encontrarse en una de las paredes del microondas, además, posee la función de proteger al magnetrón para que no le caiga suciedad a la hora de calentar la comida. Se trata de una avería frecuente, aunque si cambias la placa, puede solucionarse el problema.

Magnetrón averiado

Otra de las averías comunes es que el magnetrón haya dejado de funcionar. Esta pieza se encarga de transformar la energía eléctrica en electromagnética, tratándose de la pieza fundamental del electrodoméstico.

Revisa los fusibles

Desafortunadamente, los fusibles pueden dejar de funcionar porque se han quemado o derretido. Esta situación se puede producir por un fallo de fábrica, la escasez de mantenimiento o porque ha estado expuesto a altas temperaturas.

